Adiós al número de WhatsApp: ahora solo alcanza con solo dar tu nombre de usuario, ¿cómo reservarlo antes que todos?
WhatsApp habilitó una opción para evitar que demos nuestro número y que podamos comunicarnos tan sólo con dar nuestro nombre de usuario. ¿En qué consiste?
Recientemente, WhatsApp -la app de mensajería instantánea más usada en el planeta- informó que habilitó una opción para evitar que demos nuestro número y que podamos comunicarnos tan sólo con dar nuestro nombre de usuario. ¿En qué consiste? ¿Cómo puede activarse esta flamante función en nuestro celular?
Hace dos años la empresa estadounidense Meta -que lanzó WhatsApp Messenger o simplemente WhatsApp en 2009-, incluyó una función novedosa en su app: un chat de inteligencia artificial, más conocido como Meta Al, un asistente virtual al que le podemos hacer preguntas o bien que realice determinadas tareas.
Así podremos evitar dar nuestro número de WhatsApp
Para evitar dar nuestro número de WhatsApp, es importante saber que, en el futuro, al utilizar esa app alcanzará con sólo dar nuestro nombre de usuario. Para reservar nuestro nombre de usuario en WhatsApp y así poder configurar esta opción, debemos seguir determinados pasos.
Lo cierto es que, en procura de evitar que los usuarios deban verse obligados a dar su número, WhatsApp anunció que pretende reducir ese inconveniente con los denominados nombres de usuario, alias únicos que permitirán iniciar conversaciones sin mostrar el número personal a la otra persona.
Es oportuno reseñar que un nombre de usuario es un identificador único que comienza con el símbolo arroba, como, por ejemplo, "@Sergio423". De este modo, el nombre de usuario será útil para que otra persona pueda localizarnos y contactarnos sin tener que guardar primero nuestro número de teléfono.
Además, se supo que no habrá un directorio público para revisar perfiles ni una lista de sugerencias. Por ello es que aquella persona que quiera iniciar el contacto deberá conocer el alias exacto, una decisión pensada para que WhatsApp no funcione como una red social abierta.
Cabe resaltar que, desde julio de 2026, WhatsApp ya posibilita la reserva del nombre de usuario en aquellos países en los que comenzó con el despliegue de esta nueva opción, aunque su uso completo para escribir y llamar llegará antes de fin de año a nuestro país. Un dato importante: la empresa Meta avisará dentro de la aplicación cuando esté disponible en cada país.
El especialista en tecnología José Ángel Cuadrado manifestó que, con esta nueva función en WhatsApp “tu número seguirá estando por detrás, pero tú podrás enseñar un alias por delante”.
Cómo reservar el nombre de usuario en WhatsApp
Para reservar el nombre de usuario, WhatsApp destaca que esta reserva debe hacerse desde la versión más reciente de la aplicación, que incluye los siguientes pasos para realizar en la app:
- Ir a «Ajustes», «Cuenta» y «Nombre de usuario», aunque cabe señalar que el apartado solo aparecerá cuando haya llegado a tu región y a tu cuenta.
Cabe destacar que Meta abrió las reservas antes del lanzamiento general porque, como se calcula que más de 3.000 millones de personas utilizan WhatsApp, muchos nombres podrían coincidir. El alias es opcional, pero debe ser único, como ocurre con los identificadores de otras plataformas digitales. El Centro de ayuda señala que el nombre reservado puede cambiarse o eliminarse en cualquier momento.
Otro dato importante es que saber el alias exacto puede no ser suficiente para abrir una conversación. Por ello es que WhatsApp creó una "clave de nombre de usuario" opcional para controlar quién puede escribirnos por primera vez. La propia aplicación es la que genera ese código.
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