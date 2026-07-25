Brenda Gandini impone el corte de pelo que será furor en 2026: cortito y flequillo

Brenda Gandini volvió a captar las miradas en las redes sociales con un look que promete ser tendencia para la próxima temporada.

La actriz, Brenda Gandini , mostró su nuevo look y dejó atrás su clásica melena larga para apostar por un corte moderno, fresco y con mucha personalidad. Además, dejó entrever que ese cambio viene de la mano a nuevos proyectos en los que formará parte aunque solo dio escasos indicios con el texto "se vienen cositas".

El trabajo estuvo a cargo del estilista Ale Lamenza , quien transformó por completo el estilo de la actriz con un diseño que ya se perfila entre los más buscados de 2026. La publicación rápidamente despertó elogios entre sus seguidores, que destacaron lo favorecedor del cambio y el aire renovado que aporta a su imagen.

La actriz decidió reemplazar su cabello largo por un bob con flequillo, una versión que combina elegancia y practicidad . El nuevo corte llega a la altura de la mandíbula, presenta puntas apenas desmechadas y un flequillo liviano y desfilado que suaviza las facciones y enmarca la mirada.

Se trata de un estilo que viene ganando protagonismo en las peluquerías y que, según las tendencias de belleza, continuará consolidándose durante 2026. Su acabado natural y con textura recuerda al llamado French Bob, una variante que se caracteriza por su aspecto relajado y versátil. Además de renovar por completo la imagen, este tipo de corte logra aportar movimiento al cabello y ofrece un resultado que se adapta fácilmente a diferentes estilos, desde los más clásicos hasta los más informales.

Por qué el bob con flequillo será uno de los favoritos de 2026

Más allá del impacto visual, el nuevo look elegido por Brenda Gandini reúne varias características que explican por qué cada vez más personas lo eligen al momento de cambiar de imagen. Entre sus principales ventajas se destacan:

Aporta mayor volumen al cabello fino.

Enmarca el rostro y resalta las facciones.

El flequillo liviano genera un efecto visual rejuvenecedor.

Puede llevarse lacio, con ondas o aprovechando la textura natural del cabello.

Requiere poco mantenimiento y resulta sencillo de peinar en el día a día.

Estas cualidades convierten al bob con flequillo en una opción práctica para quienes buscan un estilo moderno sin dedicar demasiado tiempo al peinado.

Un cambio de imagen que ya inspira la próxima temporada

Con esta renovación, Brenda Gandini vuelve a posicionarse como una referencia en materia de tendencias. Su elección confirma que los cortes de largo medio seguirán ocupando un lugar central durante los próximos meses y que el bob con flequillo será uno de los estilos más solicitados en las peluquerías. El cambio impulsado por Ale Lamenza demuestra, además, cómo un nuevo corte puede modificar por completo la apariencia sin necesidad de recurrir a cambios de color o peinados elaborados. Fresco, elegante y fácil de mantener, el look de la actriz reúne todas las características para convertirse en uno de los grandes protagonistas de la moda capilar en 2026.