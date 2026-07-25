Las fotos de las vacaciones del príncipe Harry con Meghan Markle y sus dos hijos

El álbum de Megahn Markle y el Principe Harry reúne escenas de paseos frente al mar, juegos en la pileta, cenas al aire libre y paisajes naturales que reflejan unas vacaciones alejadas del protocolo y de los compromisos oficiales que durante años marcaron la vida de la pareja.

Meghan sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de imágenes inéditas de sus vacaciones familiares junto al príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet . A través de un carrusel publicado en su cuenta de Instagram bajo la sencilla frase “Summer Holiday”, la duquesa de Sussex dejó ver algunos de los momentos más íntimos de su descanso por Europa, una publicación que rápidamente despertó repercusión por los lugares elegidos y los detalles que quedaron al descubierto.

La primera foto del carrusel muestra a Meghan y Harry en una imagen en blanco y negro, riéndose durante una cena. La escena, espontánea y relajada, marca el tono de una publicación enfocada en compartir la faceta más familiar de los duques de Sussex. Entre las postales también aparece Meghan caminando por la playa junto a Lilibet, mientras Archie disfruta de un atardecer rodeado por un paisaje campestre.

Otra imagen muestra al hijo mayor de la pareja sentado en la cabina de un avión con una gorra de piloto, mientras que en uno de los videos se observa al príncipe Harry jugando con su hija en una pileta, lanzándola por el aire en un momento de diversión. Otro de los registros muestra al príncipe avanzando hacia el mar acompañado por Archie y Lilibet, mientras Meghan permanece unos metros detrás. La secuencia transmite la tranquilidad de unas vacaciones familiares centradas en el descanso y el tiempo compartido.

La imagen que permitió descubrir una de las escalas del viaje

Aunque Meghan Markle optó por no revelar la ubicación de las fotografías, uno de los detalles presentes en el carrusel terminó dando una pista sobre parte del recorrido. En una de las imágenes puede identificarse el cartel de O Melidense, un restaurante ubicado en Melides, dentro de la región portuguesa del Alentejo. Este pequeño destino costero, situado al sur de Lisboa, ganó notoriedad en los últimos años por sus extensas playas, su entorno natural y la tranquilidad que ofrece a quienes buscan privacidad. Su perfil reservado llevó incluso a que algunos medios internacionales comenzaran a definirlo como “los Hamptons de Portugal”.

En distintas oportunidades circularon versiones que señalaban que Harry y Meghan habrían adquirido una propiedad en esa zona. Sin embargo, la pareja nunca confirmó públicamente esa información. Por ese motivo, lo único que puede afirmarse a partir de las fotografías es que los duques de Sussex estuvieron en Melides o en sus alrededores durante sus vacaciones.

Un recorrido que también incluyó un lugar muy especial para la familia real

Además de las imágenes tomadas en Portugal, otra de las fotografías llamó especialmente la atención porque evidenció el paso de la familia por Althorp, la histórica finca estrechamente vinculada a la memoria de Lady Di.

Como ya es habitual en sus publicaciones familiares, Meghan volvió a preservar la identidad de sus hijos. Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, aparecen de espaldas o captados desde la distancia, una decisión que tanto ella como el príncipe Harry mantienen desde hace años para proteger la privacidad de los niños, incluso en los momentos más especiales que deciden compartir con el público.