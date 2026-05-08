Jorge "Dogor" Schmid falleció en Puerto Madryn a los 78 años. Cómo fue aquel paseo con la princesa de Gales en los años 90.

Murió el argentino que rompió el protocolo y llevó a Lady Di a ver las ballenas de la Patagonia.

La provincia de Chubut , y muy especialmente la gente de Puerto Madryn y Puerto Pirámides , despidió en la noche de este jueves a Jorge Schmid, pionero del avistaje de ballenas en Península Valdés , quien falleció a los 78 años.

Schmid, reconocido por haber sido uno de los impulsores de la actividad emblemática del turismo en Puerto Madryn, también tuvo un rol protagónico en una de las visitas más recordadas a la región, la de la princesa de Gales Lady Diana Spencer .

Fue en 1995, cuando Lady Di, ya separada del entonces príncipe Carlos aunque todavía no divorciada oficialmente, paseó por la Patagonia argentina.

Schmid, el mar y la Patagonia

Pionero absoluto de las excursiones por mar en Puerto Madryn, Jorge “Dogor” Schmid estuvo siempre ligado a Punta Ballena, uno de los puntos emblemáticos del embarque turístico en Puerto Pirámides.

Lady Diana Spencer en 1995, durante un avistaje de ballenas en la Patagonia Lady Diana Spencer en 1995, durante un avistaje de ballenas en la Patagonia.

Ya estaba allí cuando los primeros avistajes comerciales comenzaron, en 1971, sobre lanchas para apenas ocho pasajeros que salían únicamente cuando el clima lo permitía y en temporadas que solo se extendían durante octubre y noviembre.

Había nacido en Buenos Aires pero su lugar de siempre estuvo en Chubut, después de que una imagen de buceo que vio en una revista lo convenció de cambiar de vida. Fue guardavidas, marisquero y finalmente, un personaje clave en el desarrollo del avistaje de ballenas.

El día que Lady Di vio las ballenas

En noviembre de 1995, Lady Di visitó la Patagonia, en uno de sus viajes intentando escapar de la infelicidad de su matrimonio con Carlos y los crecientes rumores de infidelidades que recorrían el mundo.

Durante su breve paso por Puerto Madryn, fue Schmid quien la llevó a ver las ballenas. Y rompió algunas reglas del protocolo de la realeza británica, como las que hablan de no mantener contacto físico o no sostener las miradas.

Jorge Schmid Jorge Schmid.

“Le di la mano para que subiera a la lancha. Ella misma me la tendió y me miró fijo a los ojos. No hizo falta que dijera nada. Me agradeció desde su mirada profunda”, contó Schmid en una entrevista para el diario Clarín.

“Hice algo que el protocolo nos había prohibido pero en realidad no fui yo quien rompió con las reglas. Fue la princesa a la que pareció no interesarle la corte de guardianes que la rodeaba y la protegía. Pero no pudieron conmigo. O mejor dicho con ella”, agregó el capitán de la lancha.

Un pedido especial de la princesa

Para Schmid, la salida de avistaje con la princesa “no sólo fue la más importante, también la más impactante. No había terminado de irse y ya teníamos agotadas todas las reservas no solo de los pocos días que nos quedaban en esa temporada del 95. También de la siguiente”.

La lancha se llamaba “Berretín”, tenía capacidad para 20 pasajeros y después quedó guardada en los galpones de Schmid en Punta Ballena.

Lady Di había viajado a la Argentina, oficialmente, para visitar entidades benéficas con las que estaba relacionada. Más allá de los eventos protocolares, entre ellos el encuentro con el presidente Carlos Menem, ella misma pidió venir a la Patagonia para conocer Gaiman, donde está la colectividad galesa más grande de la Argentina, y para ir a ver las ballenas.

La placa que recuerda el paso de Lady Di por una casa de té de Gaiman La placa que recuerda el paso de Lady Di por una casa de té de Gaiman.

Las medidas de seguridad fueron importantes. “A ‘Berretín’ la dieron vuelta. La desarmaron y volvieron a armarla”, recordó “Dogor”.

El guía y empresario se enorgullecía de ser “uno de los pocos que sin pertenecer al séquito de la nobleza no tuvo que esforzarse para tocar su mano”.

“Ella me la tendió con un enorme gesto -afirmó-. ¿Saben cuantas veces pensé que me decía 'si no me das la mano no puedo subir a la lancha'?”