Moria Casán se calentó con María Fernanda Callejón por defender a Wanda Nara: "Sos una negadora"

Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron un fuerte cruce en vivo durante La Mañana con Moria, luego de un intenso debate sobre Wanda Nara y la polémica que generó el lanzamiento de su curso online. La discusión comenzó tras la emisión de una entrevista con Baby Etchecopar, quien había cuestionado duramente a la empresaria, lo que provocó la inmediata reacción de Callejón.

La actriz salió en defensa de la conductora de Masterchef y cuestionó el tono de las críticas dirigidas hacia la mediática. “A mí me indigna cuando se habla así de una mujer, es lo único que voy a decir. Wanda, te banco. Muchas mujeres muestran carteras . Entonces, el tema es con Wanda. Aparte insulta a toda la familia. La palabra grasa atrasa un montón”, expresó con firmeza.

Callejón también vinculó la situación con los conflictos familiares que atraviesa la empresaria y sostuvo que el foco debía ponerse en la protección de los hijos. “ Acá hay dos progenitores que no pueden co-parentar, si lo sabré yo . La madre está pidiendo sus derechos, puede haberse equivocado. Pero los dos, al hacer cosas de manotazos porque no pueden comunicarse, perjudican a las niñas y a todos. Los derechos de la madre no se tocan, ¿por qué siempre pegándole a la madre?”, planteó.

Las declaraciones derivaron en la intervención de la One, quien marcó su desacuerdo con la postura de la panelista. “Está enojada la Callejón. No tenés que lamentar nada, es tu opinión. Asombra este hecho tan confuso del robo en Italia. Acá no se le pega solamente a la mamá, se le pega a todo el mundo”, respondió la presentadora, intentando ampliar el eje de la discusión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VISIONSHOW (@visionshowtv)

Cuál fue la respuesta de Moria Casán en medio de la tensión

Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó cuando la animadora consideró que la panelista estaba trasladando experiencias personales al análisis del caso de la blonda. “Escuchame Fernanda, ya sabemos que si te nombran la palabra ‘psicópata narcisista’ enloqueces. Metes tus problemas”, lanzó Casán, en referencia al conflicto judicial que la actriz mantiene con su expareja.

La respuesta de Callejón fue inmediata y negó que su opinión estuviera condicionada por su historia personal. “Perdoname, pero no. Yo no soy ninguna negadora social. ¿Y qué tiene? Tengo 60 años ya, Moria. Cada uno tiene su mirada y es respetable. No se me mezcla. Yo defiendo a la mujer. Vos dijiste que me tocó una fibra, obvio porque es de público conocimiento lo que me pasó. ¿Qué tiene de malo que me detone el término ‘psicópata narcisista’? Es lo que dice mi causa y por eso me toca una fibra”, retrucó.

Lejos de bajar el tono, Moria redobló la apuesta y lanzó una de las frases más comentadas del programa. “¿Cómo que no los metés? Sos una negadora social, nena. Acá opinamos. Yo soy una feminista de la primera época, que vos todavía no habías nacido. Yo veo todo. En boca de mentiroso todo se vuelve dudoso. Esta persona ha mentido mucho sobre sus cosas personales. Se te mezclan los problemas personales”, disparó la conductora frente a la sorpresa del resto del panel.

Finalmente, la diva decidió dar por terminado el intercambio y dejó una última reflexión sobre el conflicto. “No estábamos hablando de tu causa, estábamos hablando de lo de Wanda, pero okey, te toca todo ”, concluyó, cerrando un debate que rápidamente se viralizó en redes sociales y volvió a instalar la discusión sobre el enfrentamiento mediático en torno a Nara.