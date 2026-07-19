Guerra abierta entre Adabel Guerrero y Moria Casán: "La detesto"

La bailarina le pegó a la One con una dura frase, pero la diva recogió el guante y le contestó filosa.

La histórica rivalidad entre Adabel Guerrero y Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la bailarina confesara, sin filtros, lo que siente por la diva. Todo ocurrió durante una entrevista en Blender, donde recordó viejos cruces del Bailando y sorprendió con una frase contundente que rápidamente generó repercusión.

Consultada sobre su relación con la One, la bailarina no dudó en responder: “Me preguntaron cómo me llevaba con Moria y dije ‘la detesto’. Lo digo de corazón y no me arrepiento de decirlo , y perdón si nos está escuchando, porque siempre me ataca. Nunca me tiró un centro”. Más tarde, invitada a LAM, explicó que la confesión surgió durante un juego en el que le mostraron antiguos videos de la conductora criticándola.

La bailarina también aseguró que nunca logró entender el motivo de ese enfrentamiento. “No sé, no me quiere, no le caigo bien”, expresó al recordar las devoluciones que recibió durante su paso por el certamen de baile. Según contó, aquellas críticas marcaron su vínculo con la conductora y nunca pudieron recomponer la relación.

Las declaraciones llegaron rápidamente a oídos de la diva, quien fue consultada por LAM y respondió con el estilo irónico que la caracteriza. “Ah, mirá qué bien. Qué buena onda, qué buena vibra”, lanzó en un primer momento, antes de minimizar el conflicto y dejar en claro que no piensa alimentar la polémica.

La picante respuesta de Moria Casán

Luego, la presentadora profundizó su postura y cuestionó que Adabel continúe hablando de episodios ocurridos hace tantos años. “No me interesa lo que diga Adabel si no es un show y además está con cosas del pasado. No me interesa, mi amor. Está todo bien”, afirmó, descartando cualquier intención de reavivar la disputa.

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Pero la respuesta no terminó allí. Moria fue todavía más filosa al referirse al resentimiento que, según ella, mantiene la bailarina. “Me parece que atrasa y que si una persona que estudió psicología trata de sanar con todas las cosas que le pasaron en la vida, todavía me detesta, quiere decir que no aprendió nada. Lamento, mi amor, comete ese venenito sola”, sentenció.

Finalmente, la diva defendió el espíritu que tenía el Bailando y sostuvo que todos los enfrentamientos formaban parte del espectáculo. “Yo no me tomo nada personal. Era todo un show, era bravísimo y era picante. El show tenía un ida y vuelta muy divertido y yo me la pasé siempre muy bien”, concluyó, dejando en claro que para ella aquellas discusiones quedaron definitivamente en el pasado.