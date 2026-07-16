Moria Casán se burló de Mick Jagger: "Parecía una anciana".

La One no perdonó con su mirada crítica al líder de The Rolling Stones , quién estuvo presente en el triunfo de Argentina ante Inglaterra .

Argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y el estadio se llenó de famosos que vieron el encuentro deportivo. Entre ellos estaba Mick Jagger , quién un día después del histórico partido fue víctima del ojo crítico de Moria Casán .

El mítico líder de los Rolling Stones , que fue captado en más de una ocasión por las cámaras de la transmisión oficial del encuentro, fue blanco de opiniones de todo tipo. Si bien primero se mostró sonriente, llegando al final del partido su rostro se transformó en una mueca de decepción.

En el programa de eltrece, La mañana con Moria , repasaron los memes de la jornada y La One fue contundente al ver una foto de Mick Jagger : “Parecía una anciana con ese gorro que tenía puesto”.

“Él estuvo en la cancha en el ‘98 también”, aportó el periodista Gustavo Méndez. Amalia Díaz Guiñazú sostuvo que el cantante “es mufa”: “Cada vez que se acerca el equipo contrario a hacer un gol decís ‘Mick Jagger’. Para mí lo poncharon a propósito”.

Moria fue por más y reparó en el look del músico: “Era una tía Jagger. Le faltaba el 5 o’ clock tea”. Nuevamente, como en cada eliminación mundialista de la Selección de Inglaterra, el pobre de Mick Jagger fue blanco de burlas y críticas.

Moria Casán fulminó a Andrea del Boca

Andrea del Boca es una de las figuras que tiene el ciclo de Gran Hermano que levanta temperatura con el paso de los días por distintas peleas y eliminaciones de jugadores que son queridos por algunos de sus compañeros. En medio del desarrallo del juego, distintas figuras opinan sobre la actuación de ella.

En diálogo con el programa Se picó, que se emite por el canal de streaming República Z, la reconocida exvedette Moria Casán apuntó con dureza contra la actriz que está en la casa por la personalidad por la que optó en el interior de la casa. “La veo en la mayor decadencia que vi en mi vida”, relató con contundencia y soltó que su referencia apunta a una “dejadez de aspecto”.

“Vos podés estar con la cara lavada, podés estar sin makeup, podés estar como se te cante porque ahí son cien días", soltó y agregó: “No puedo creer que se ponga... No sé si hace un personaje como para parecer más natural, que yo no me lo creo”. Luego, cuestionó parte de los accesorios que utiliza para vivir en la casa: “Me sorprende que se ponga un coso de plástico en la cabeza”. Contundente con su relato, dijo: “No le creo el personaje de relajada”

“Empatizar con la señora del batón, el plástico y el rulero en la cabeza no existe más, mi amor, aunque no tenga un rulero en la cabeza. Las ‘doña Rosa’ están ahora trabajando en la calle”, dijo cuando Gastón Trezeguet preguntó si el look podía acercarla a algún sector de televidentes. A su vez afirmó: “Las ‘doña Rosa’ usan uñas postizas y pestañas postizas más grande que yo”.