Moria Casán fulminó a Andrea del Boca y cuestionó su rol en Gran Hermano

La exvedette apuntó con dureza por la personalidad de la actriz en el interior de la casa de GH.

Andrea del Boca es una de las figuras que tiene el ciclo de Gran Hermano que levanta temperatura con el paso de los días por distintas peleas y eliminaciones de jugadores que son queridos por algunos de sus compañeros. En medio del desarrallo del juego, distintas figuras opinan sobre la actuación de ella.

En diálogo con el programa Se picó , que se emite por el canal de streaming República Z , la reconocida exvedette Moria Casán apuntó con dureza contra la actriz que está en la casa por la personalidad por la que optó en el interior de la casa.

“La veo en la mayor decadencia que vi en mi vida”, relató con contundencia y soltó que su referencia apunta a una “dejadez de aspecto”.

“Vos podés estar con la cara lavada, podés estar sin makeup, podés estar como se te cante porque ahí son cien días", soltó y agregó: “No puedo creer que se ponga... No sé si hace un personaje como para parecer más natural, que yo no me lo creo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GastonTrezeguet/status/2066984815258169550&partner=&hide_thread=false Moria Casan contra Andrea: “Andrea es la mayor decadencia que vi en mi vida, me sorprende su dejadez” #granhermano #sepico pic.twitter.com/aPEYnm9Uij — Gaston Trezeguet (@GastonTrezeguet) June 16, 2026

Luego, cuestionó parte de los accesorios que utiliza para vivir en la casa: “Me sorprende que se ponga un coso de plástico en la cabeza”. Contundente con su relato, dijo: “No le creo el personaje de relajada”

“Empatizar con la señora del batón, el plástico y el rulero en la cabeza no existe más, mi amor, aunque no tenga un rulero en la cabeza. Las ‘doña Rosa’ están ahora trabajando en la calle”, dijo cuando Gastón Trezeguet preguntó si el look podía acercarla a algún sector de televidentes. A su vez afirmó: “Las ‘doña Rosa’ usan uñas postizas y pestañas postizas más grande que yo”.