¿Sigue el frío este martes en Neuquén? Qué dice el pronóstico del tiempo

La jornada tendrá temperaturas bajas durante la noche y condiciones estables en gran parte del territorio neuquino. Hacia el jueves volvería el viento.

Neuquén tendrá este martes una jornada fresca, pero con buenas condiciones durante gran parte del día. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la capital neuquina tendrá cielo despejado en horas diurnas, temperaturas agradables para la época y un marcado descenso hacia la noche, cuando el cielo se presentará cubierto.

Para la ciudad de Neuquén, la AIC anticipa una máxima de 19°C durante el día y una mínima cercana a 0°C durante la noche. El viento soplará del sudoeste por la tarde, con una velocidad estimada de 23 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 33 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el cielo pasará a estar cubierto y el viento rotará al este. En ese tramo de la jornada se espera una intensidad algo mayor, con viento de 28 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 49 kilómetros por hora. Por eso, aunque el día se mantendrá mayormente estable, el abrigo seguirá siendo necesario, especialmente para las primeras horas y después de la caída del sol.

El miércoles, de acuerdo con el pronóstico extendido, la capital continuaría con cielo parcialmente nublado, una máxima de 18°C y una mínima de 1°C. El jueves aparece como el día a seguir con mayor atención, ya que la AIC marca un aumento del viento, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

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Frío en el interior y cielo variable

En el resto de la provincia también se espera una jornada con bajas temperaturas, especialmente en las zonas cordilleranas y del centro neuquino. En Zapala, el martes se presentará parcialmente nublado durante el día y mayormente cubierto por la noche. La máxima alcanzaría los 18°C, mientras que la mínima descendería a -1°C.

En la zona norte, Chos Malal tendrá un día mayormente cubierto y una noche cubierta. La temperatura máxima rondará los 15°C y la mínima se ubicará cerca de los 5°C, con viento leve y sin ráfagas importantes. Será una jornada fresca, pero sin condiciones severas de viento.

En Rincón de los Sauces, la AIC prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La máxima llegaría a los 19°C, aunque durante la noche la temperatura podría bajar hasta los -2°C. En ese sector se espera un incremento del viento nocturno, con ráfagas de hasta 42 kilómetros por hora.

Rincón de los Sauces AIC

La cordillera tendrá heladas y cielo despejado

En la cordillera neuquina, el frío será más marcado. Para San Martín de los Andes, el pronóstico indica cielo despejado durante el día y mayormente despejado por la noche, con una máxima de 11°C y una mínima de -6°C. El viento se mantendrá leve, sin ráfagas significativas.

Villa La Angostura también tendrá una jornada fría, aunque estable. La AIC anticipa cielo despejado y mayormente despejado, con una máxima de 12°C y una mínima cercana a 0°C. En esta zona, el viento soplará del sudeste con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora durante el día.

En Villa Pehuenia y sectores de montaña, las temperaturas seguirán siendo muy bajas. Se esperan valores máximos cercanos a los 11°C y mínimas que podrían ubicarse en 5 grados bajo cero, en un escenario típico de invierno, con heladas y condiciones mayormente estables.