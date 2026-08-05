Alerta naranja por lluvia y nevadas: así nieva en la ciudad de Neuquén

Comenzó en horas de la noche de este miércoles tras las persistentes precipitaciones previas. Cómo seguirá el tiempo.

La provincia de Neuquén se encuentra bajo una alerta naranja por nieve y lluvia en casi todo el territorio. Si bien en la zona cordillerana de norte a sur e incluso en localidades del centro como Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul la nieve acumulada de consideración, ambas precipitaciones alcanzaron la capital provincial.

Senillosa fue la primera localidad de la zona que presentó los primeros problemas de calles anegadas debido a las lluvias intensas, seguida por la vecina ciudad de Plottier, donde se formó un Comité de Emergencia ante la posibilidad de tener evacuados o autoevacuados.

En la ciudad de Neuquén, la lluvia comenzó de forma tenue y sin pausa desde la mañana de este miércoles y se fue intensificando con el paso de las horas. Incluso desde la Municipalidad de Neuquén confirmaron que se registraron más de 24 milímetros precipitados en 12 horas con proyecciones que prevén superar los 30 milímetros al finalizar la jornada.

Recién en horas de la noche empezaron a caer los primeros copos. Para las 22 alcanzó su punto máximo en gran parte de la ciudad, con la visibilidad complicada debido a la copiosa nevada que se descargaba sobre el paisaje neuquino.

Aunque la nieve que no se acumuló, a pesar de que continuó durante la noche, debido la lluvia previa.

Cómo se presentó la nieve en Neuquén

La descarga de nieve sobre la ciudad fue paulatina. Comenzó de a poco, luego los copos cayeron precipitadamente y en cantidad sobre calles y banquinas anegadas.

En el Aeropuerto Presidente Perón algunos aviones aterrizaron en plena nevada sobre la pista principa, sin inconvenientes en las pultimas horas de la noche.

Llego la nieve al Aeropuerto de Neuquén pic.twitter.com/Nv81N7jfcO — Juan Larsen (@JuuanLarsen) August 6, 2026

Otros vecinos de la ciudad captaron las primeras imágenes de la incipiente nieve y la compartieron en redes.

Cómo seguirá el tiempo en Neuquén

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico del tiempo para este jueves anticipa que se esperan lluvias fuertes durante la madrugada, con una temperatura mínima de 3 grados y viento de leve a moderado. Para la mañana la temperatura descenderá a 1 grado de mínima bajo un cielo mayormente nublado con viento fuerte y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Por la tarde estará algo nublado con una temperatura máxima que alcanzarán los 7 grados y ráfagas de similar intensidad. En la noche calmará algo el viento y seguirá algo nublado.

Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó que continuará el ingreso de aire frío y húmedo que provoca precipitaciones en toda la región. Se registrarán en los valles, lluvias y chaparrones durante el jueves con escarchilla dispersa. Anticpan que mejorarán las condiciones durante la tarde del jueves con viento del oeste. Habrá aire frío, viento e inestabilidad el viernes. Mientras que las heladas llegarán el fin de semana.