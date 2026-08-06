Retiro estatal para asistir a la movilización por la extranjerización de tierras: el horario

ATE Neuquén se expresó en contra de la ley que se tratará este jueves en el Senado y llamó a una movilización. ATEN aún no definió si sigue la misma medida.

Los gremios estatales se congregaron en la Legislatura para plantear por el acuerdo del GNL en Neuquén.

ATE Neuquén convocó a un retiro de sus afiliados a partir de las 15.30 este jueves, en el marco de la jornada de movilización contra el proyecto de ley que flexibiliza los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, que es el capítulo que modifica la Ley de Tierras .

La medida busca garantizar la participación de los trabajadores estatales en la protesta, que se replicará en distintos puntos del país mientras el Senado nacional retoma el debate sobre la iniciativa.

Desde el gremio calificaron a la propuesta oficialista como "nefasta". Hasta el momento, ATEN —el sindicato docente— no había difundido una postura formal al respecto sobre si habrá clases, medidas o retiro en horas de la tarde.

En un comunicado difundido en redes sociales, ATE convocó a la marcha del jueves bajo la consigna "No a la venta de nuestra tierra". El sindicato sostuvo que el territorio es "un bien común" que garantiza el acceso al agua, el libre tránsito y el uso responsable de los recursos naturales, y pidió a los legisladores provinciales que no acompañen un proyecto que, según advirtieron, también podría habilitar la entrega de parques nacionales.

Ley de Tierras: el reclamo de ATE por la soberanía

El gremio enmarcó el reclamo en términos de soberanía y remarcó que la discusión excede lo inmobiliario: para ATE, la defensa de la tierra está directamente ligada al futuro de las próximas generaciones y al control estatal sobre los recursos naturales de la provincia.

La normativa impulsada por el Poder Ejecutivo, bautizada oficialmente como ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", busca reemplazar a la actual Ley de Tierras (26.737), vigente desde 2011.

Esa norma establece que ningún extranjero puede poseer más del 15% de las tierras rurales del país, ni comprar predios que contengan cursos o espejos de agua importantes, ni adquirir terrenos en zonas de frontera.

El proyecto oficialista elimina esas restricciones y habilita la compra de tierras con recursos hídricos estratégicos, un punto que generó fuerte rechazo entre organizaciones ambientales, sociales y de investigación.

Según datos del Observatorio de Tierras —que integran investigadores del Conicet y la UBA— actualmente cerca del 5% del territorio argentino, más de 13 millones de hectáreas, ya está en manos de firmas o Estados extranjeros, una superficie equivalente a la de Inglaterra. En algunos departamentos, ese porcentaje ya supera ampliamente el límite legal vigente; el caso de Lácar, en Neuquén, es uno de los que superan el 50% de extranjerización.

Las modificaciones al proyecto

El oficialismo defiende la iniciativa como una forma de atraer inversiones y dinamizar el mercado inmobiliario rural, mientras que la oposición y sectores académicos advierten sobre la pérdida de soberanía en zonas estratégicas.

En las últimas horas trascendió que el Gobierno podría ceder parcialmente en su planteo original y aceptar un tope del 25% para la venta de tierras productivas a extranjeros, como forma de destrabar la discusión en el recinto.