Es oficial: cómo será la venta de entradas para la Copa Davis en Neuquén

Los tickets para presenciar la histórica serie entre Argentina y Turquía tendrán valores de entre $80.000 y $320.000.

Después de varias semanas de expectativa, se conocieron oficialmente los detalles de la venta de entradas para la serie de Copa Davis que Argentina disputará ante Turquía en Neuquén . Los encuentros se jugarán el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre en el estadio Ruca Che .

La comercialización se realizará exclusivamente a través de la plataforma Entradauno.com y tendrá dos etapas. La preventa comenzará durante la tarde del jueves 6 de agosto y estará destinada a clientes de Banco Patagonia que utilicen tarjetas Visa.

La venta general , en tanto, quedará habilitada durante la tarde del sábado 8 de agosto . A partir de ese momento, el público podrá adquirir los lugares disponibles para presenciar uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año en la región.

Los precios irán desde los $80.000 hasta los $320.000, de acuerdo con la ubicación seleccionada dentro del estadio. Además, se estableció un límite máximo de cuatro entradas por persona.

Cuándo salen a la venta las entradas

La organización confirmó el siguiente esquema:

Preventa exclusiva: jueves 6 de agosto por la tarde, para clientes de Banco Patagonia Visa.

jueves 6 de agosto por la tarde, para clientes de Banco Patagonia Visa. Venta general: sábado 8 de agosto por la tarde.

sábado 8 de agosto por la tarde. Plataforma: Entradauno.com.

Entradauno.com. Valores: desde $80.000 hasta $320.000, según la ubicación.

desde $80.000 hasta $320.000, según la ubicación. Límite de compra: hasta cuatro entradas por persona.

La confirmación era una de las noticias más esperadas desde que Neuquén fue anunciada como sede. El desembarco del seleccionado argentino provocó una fuerte expectativa entre los fanáticos del tenis de toda la Patagonia, que por primera vez podrán observar una serie oficial de la competencia en la provincia.

Calleri y el objetivo de acercar el tenis al público

Durante la presentación realizada en el Centro de Convenciones Domuyo, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, destacó la importancia de sacar este tipo de acontecimientos de Buenos Aires y acercarlos a otras regiones del país.

“Como somos del interior, sabemos lo que cuesta tener este tipo de eventos, y siempre trabajamos para federalizar el tenis”, sostuvo el exjugador cordobés.

Agustín Calleri es el presidente de la AAT, estuvo en Neuquén el sábado y habló con este medio. Maria Isabel Sanchez

Calleri también remarcó que uno de los principales objetivos de la dirigencia es facilitar el acceso del público que vive lejos de la Ciudad de Buenos Aires.

“Siempre buscamos que el evento se acerque a la gente, al fanático, para que no tenga que trasladarse siempre a la capital”, afirmó.

El presidente de la AAT señaló, además, que la elección tendrá consecuencias que irán más allá de lo estrictamente deportivo. “Sabemos lo importantes que son estos eventos para la provincia, no solo en lo deportivo, sino también en lo turístico, porque Neuquén se verá a nivel mundial”, aseguró.

La ilusión de Javier Frana por jugar en Neuquén

La serie también será especial para Javier Frana, ya que significará su primera presentación como capitán del seleccionado argentino en el país.

“Celebramos que sea ahí. Para mí va a ser mi primera Copa Davis en Argentina como capitán. Vi las repercusiones de la conferencia de prensa, la cantidad de gente que había y las ganas con las que están esperando. Para nosotros eso es una enorme ilusión. Nada mejor que ir a un lugar que va a ser especial para la gente”, expresó en diálogo con el streaming de LM Neuquén.

El capitán argentino valoró que la competencia llegue a un territorio que no suele recibir este tipo de citas internacionales y destacó las condiciones deportivas que ofrece la sede.

“Está muy bueno que estos eventos lleguen a distintos lugares del país y tratar de que la gente tenga esa posibilidad, que no es muy frecuente”, indicó.

Frana también explicó que la superficie elegida permitirá una mejor adaptación de los jugadores argentinos. La serie se desarrollará sobre una cancha rápida bajo techo, pocos días después de la finalización del US Open.

“El nivel de nuestros jugadores desde hace mucho tiempo nos permite jugar en diferentes superficies. El hecho de no tener que cambiar de piso está bueno. Se alejan de posibles lesiones con una transición más pausada. Estamos muy contentos de estar en Neuquén en septiembre”, agregó.

Cómo será la serie entre Argentina y Turquía

El estadio Ruca Che será acondicionado especialmente para recibir la competencia. Allí se instalará una carpeta rápida proveniente de España, seleccionada en conjunto con los integrantes del equipo argentino.

Argentina buscará ante Turquía la clasificación a los Qualifiers de 2027 y tendrá la oportunidad de alcanzar su victoria número 100 en la historia de la Copa Davis.

La serie será organizada conjuntamente por la Asociación Argentina de Tenis, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén. La llegada del torneo marcará un acontecimiento inédito para el deporte regional y volverá a posicionar a la provincia como escenario de grandes competencias nacionales e internacionales.