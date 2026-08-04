"Había una vez en Casa": de qué se trata esta propuesta con música, juegos y espectáculos

Con entrada libre y gratuita, la actividad invita a todas las familias a acercarse este sábado 8 de 15 a 19 a la Casa de las Leyes.

El evento tendrá lugar por segundo año en la ciudad de Neuquén.

En el marco del mes de las infancias , las familias de Neuquén tienen una nueva propuesta para disfrutar el próximo fin de semana. La Casa de las Leyes , el espacio cultural de la Honorable Legislatura provincial, realizará su segunda edición del festival “Había una vez en Casa ”.

El encuentro, pensado especialmente para los más chicos, combinará música en vivo, espectáculos, actividades recreativas y juegos durante toda la tarde del sábado 8 de agosto .

La actividad se desarrollará entre las 15 y las 19 horas en el histórico edificio de Avenida Olascoaga 560 y en la Plaza CLEC, ubicada en la esquina de Libertad y Corrientes.

Desde la organización destacan que se trata de una propuesta con entrada libre y gratuita.

Una propuesta convocante

Luego del éxito alcanzado en su primera edición, que reunió a unas 4.000 personas durante 2025, la organización decidió ampliar la propuesta para este año con nuevos espacios y actividades distribuidas tanto en el interior del edificio como en el predio exterior.

Desde Casa de las Leyes explicaron que el objetivo del festival es ofrecer un espacio donde niñas, niños y adolescentes puedan encontrarse con el juego, el arte, la música y el movimiento como herramientas para compartir experiencias y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

La jornada estará organizada en distintas estaciones para que cada familia pueda recorrerlas libremente durante toda la tarde.

Títeres, música, breakdance y juegos para todas las edades

El cronograma comenzará a las 15 con una función de títeres a cargo de Gastón "Lila Limón" en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Casa de las Leyes.

Más tarde, desde las 16.30, el mismo espacio recibirá el espectáculo musical de Los Swing Sentidos.

En paralelo, el anfiteatro exterior, con ingreso por calle Corrientes, será escenario de dos clases abiertas de breakdance para niñas, niños y adolescentes, dictadas por Daniela Montaña, previstas para las 15.30 y las 16.30.

Durante toda la jornada también funcionará un espacio de ajedrez libre, coordinado por Nuncio Agostino, mientras que entre las 17 y las 19 el emprendimiento Akelarre ofrecerá una estación de juegos de mesa para disfrutar en familia.

La Plaza CLEC será el gran espacio recreativo

En el sector exterior, la Plaza CLEC reunirá una amplia variedad de propuestas recreativas desde las 15 hasta las 19 horas.

Habrá feria de emprendedores, kermés, juegos analógicos de gran formato, inflables, un circuito de acrobacias a cargo de Vañka y personajes circenses que recorrerán el predio interactuando con el público.

El cierre artístico llegará a las 17:30, con la presentación de Los Musis de Prófica, una banda de rock especialmente orientada al público infantil.

Una apuesta para consolidar un espacio abierto a la comunidad

La coordinadora de Casa de las Leyes, Candela Bermúdez Wendel, destacó el crecimiento del festival y el acompañamiento de las familias neuquinas. "El año pasado nos visitaron alrededor de 4.000 personas, y esa respuesta tan enorme de las familias neuquinas nos confirmó que este festival tiene que seguir creciendo. Esto es posible gracias al respaldo constante de la vicepresidenta primera, Zulma Reina, y de toda la Legislatura del Neuquén, que impulsan a Casa de las Leyes como un espacio abierto a la comunidad. Por eso, en esta segunda edición sumamos actividades y espacios, para que cada vez sean más las infancias que puedan disfrutarla", señaló.

Desde la organización informaron además que el festival se realizará incluso en caso de condiciones climáticas adversas, por lo que no será suspendido en caso de lluvia o frío.

El cronograma completo de actividades y las novedades del evento podrán consultarse a través de las redes oficiales de Casa de las Leyes (@casadelasleyes) y de la Legislatura del Neuquén (@legislaturaneuquen).