Casa de las Leyes: un viaje al corazón de la democracia neuquina

Entrar a Casa de las Leyes no es dar vuelta las agujas del reloj, es mirar el pasado para afirmarse en el hoy. No hay democracia posible si no hay un pueblo que pueda reconocer su raíz. En las renovadas paredes de este espacio histórico, que durante años supo ser la Legislatura de Neuquén, se plasmaron las memorias de la provincia como un tejido en permanente tensión y construcción. Y, mientras la belleza, contradicciones y profundos aciertos de la historia neuquina se entrelazan en cada sala, por los pasillos pasan los jóvenes que van a estudiar a la Biblioteca, los adultos que se juntan a bailar chacarera, las infancias que salen saltando del taller de música o los apasionados del Ajedrez.