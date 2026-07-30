La cartelera regional se renueva con propuestas de humor y música que prometen convocar al público durante los próximos días.

Humor, folklore y shows para disfrutar el fin de semana en Neuquén y el Alto Valle.

Neuquén y el Alto Valle tendrán un fin de semana con propuestas para todos los gustos. La cartelera incluye stand up, folklore y humor popular, con funciones previstas en Neuquén capital, Cipolletti y General Roca desde este jueves 30 de julio hasta el sábado 1 de agosto.

Fernando Sanjiao comenzará su recorrido este jueves 30 de julio, a las 21, en Casino Magic de Neuquén . La gira continuará el viernes 31, a las 20.30, en la Casa de la Cultura de General Roca, y finalizará el sábado 1 de agosto, a las 21, en el Centro Cultural Roberto Abel de Cipolletti.

El reconocido comediante comenzó este año la segunda temporada de “ Quemado ”, luego de recorrer salas de todo el país durante 2025 y cerrar aquella etapa con una función en el Teatro El Nacional.

En el espectáculo, Sanjiao utiliza su mirada aguda y su característico humor para hablar sobre el cansancio, las obligaciones y esa sensación cotidiana de que, muchas veces, la vida parece ser demasiado. La función tiene una duración aproximada de una hora y cuarto y combina reflexiones sobre la realidad con situaciones en las que el público puede reconocerse fácilmente.

Sanjiao es uno de los referentes del stand up argentino y también se desempeña como formador de comediantes. Cuenta con un especial en Netflix y siete producciones emitidas por Comedy Central Latinoamérica y España. Además, presentó sus espectáculos en más de once países.

Las entradas anticipadas para las funciones de Neuquén y Cipolletti se consiguen en las boleterías de los teatros y por medio de Entrada Uno. Para la presentación en General Roca, pueden adquirirse en el teatro o mediante la plataforma Sur Vivo.

Ahyre presenta su nuevo espectáculo

La música también ocupará un lugar central durante el fin de semana. La banda salteña Ahyre llegará con su nuevo show “En Concierto”, una propuesta que combina la raíz latinoamericana con sonidos, texturas y arreglos renovados.

Ahyre está integrado por Juan José Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando Mónico y Federico Maldonado, con la colaboración de Guido Bertini en batería y percusión.

La banda llega después del lanzamiento de “Ahyre en vivo Estadio Delmi”, un disco grabado en Salta durante la celebración de sus primeros cinco años de trayectoria. El material fue editado luego de una serie de canciones realizadas junto a artistas como Soledad Pastorutti, Raly Barrionuevo y Jorge Rojas.

Mientras continúa recorriendo escenarios, el grupo trabaja en su tercer disco de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para este año.

Entre sus principales reconocimientos se encuentran las dos Gaviotas de Plata obtenidas en el Festival de Viña del Mar de 2024, donde fueron premiados por la canción “La luna” y como mejores intérpretes.

También ganaron el Premio Gardel 2020 al Mejor Álbum Grupo de Folklore y recibieron varias nominaciones en ediciones posteriores. Su trayectoria incluye, además, consagraciones en los festivales de Cosquín y Jesús María.

El grupo se presentará el viernes 31 de julio, a las 21, en Casino Magic de Neuquén. La segunda función será el sábado 1 de agosto, también a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles en las boleterías de ambos espacios y a través de Entrada Uno.

El Marito vuelve con Petroka

El cierre de la cartelera humorística estará a cargo de Mario Uribe, conocido como El Marito, quien presentará “No apto para secos” el sábado 1 de agosto, a las 21, en Casino Magic de Neuquén. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en la boletería del casino y mediante Entrada Uno.

Se trata del tercer espectáculo protagonizado por Petroka, el popular personaje que alcanzó una gran repercusión con las propuestas “Buena Petroka” y “La biyuya continúa”.

En esta oportunidad, El Marito regresa con textos nuevos, situaciones cotidianas y una mirada cargada de ironía sobre la relación de las personas con el dinero, la viveza criolla y las contradicciones de la vida diaria.

Petroka no estará solo en el escenario. Durante el espectáculo reaparecerá El Profe, uno de los personajes más conocidos del comediante, y se sumará El Albañil, una nueva incorporación a su particular universo humorístico.

“No apto para secos” combina actuación, personajes y humor popular en una propuesta dinámica que busca mantener al público riendo durante toda la función.