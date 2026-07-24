Nuevas consecuencias para Rosalía: ahora cancelaron los traslados al Movistar Arena

La polémica que envuelve a Rosalía en Argentina continúa sumando nuevos capítulos a pocas semanas de los shows que la artista tiene programados durante agosto en el Movistar Arena . Luego de la controversia que estalló en redes sociales por una publicación vinculada a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, comenzaron a aparecer nuevas consecuencias alrededor de sus presentaciones.

En las últimas horas se conoció que algunos de los servicios de traslado organizados para asistir a los conciertos fueron cancelados . La información se difundió tras viralizarse un flyer de una empresa que ofrecía viajes desde la zona sur del conurbano bonaerense hacia el estadio porteño.

En la imagen, compartida masivamente en redes sociales, puede leerse que el servicio de “traslado” para “todas las fechas” quedó cancelado. La noticia se suma a otro revés para la cantante, luego de que trascendiera que un concierto homenaje previsto en la ciudad de Córdoba finalmente no se llevará a cabo.

El origen del enojo con Rosalía

La situación comenzó después de que Rosalía quedara en el centro de una fuerte discusión pública por celebrar la consagración de España frente a Argentina en la final del Mundial de fútbol 2026. El gesto fue interpretado por numerosos usuarios como una adhesión explícita a la campaña que circuló contra el país tras el encuentro.

El episodio tomó mayor repercusión cuando la cantante compartió en sus redes sociales un video de Mía Khalifa en el que se festejaba la derrota de la Selección Argentina. La publicación rápidamente se viralizó y provocó una ola de críticas hacia la artista. Frente a la reacción de los usuarios, Rosalía eliminó el reposteo y publicó un breve mensaje de disculpas en su cuenta de Instagram junto a una imagen de la bandera argentina y tres emojis de llanto. En ese texto expresó: “Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”.

Cómo solicitar el reembolso de las entradas

En medio de este escenario, la agencia Noticias Argentinas informó que comenzó a circular información sobre el procedimiento para solicitar el reintegro del dinero de las entradas adquiridas para los shows. Según indicó el medio, los consumidores cuentan con el respaldo de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N.º 24.240) y de las normas sobre contrataciones a distancia. Entre los puntos destacados figuran:

El derecho de arrepentimiento, que permite revocar la compra sin necesidad de justificar la decisión.

El pedido debe realizarse hasta diez días corridos antes de la fecha prevista para el espectáculo.

El reintegro del dinero debe efectuarse por el mismo medio de pago utilizado en la compra.

De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, el trámite consiste en enviar un correo electrónico a [email protected], adjuntando el comprobante de compra, las entradas digitales y el comprobante de pago. Además, en el cuerpo del mensaje deben incluirse el nombre completo del titular, el número de DNI y el código o número de orden de la compra. Siempre según la agencia, una vez enviado ese correo electrónico, la solicitud de cancelación queda registrada y comienza el proceso correspondiente para efectuar el reembolso del dinero abonado.