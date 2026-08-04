Un buque mercante indio se hundió en el mar Rojo tras un ataque y crece la tensión en Medio Oriente

La embarcación fue atacada mientras navegaba cerca de las costas yemeníes. Los 14 tripulantes lograron ser rescatados y crece la sospecha sobre los hutíes.

Un buque mercante de bandera india terminó hundido en el mar Rojo luego de ser alcanzado por un ataque frente a las costas de Yemen. El episodio incrementó la tensión en Medio Oriente y las principales miradas apuntan a los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, como posibles responsables del hecho.

A bordo del buque mercante viajaban 14 tripulantes, quienes fueron rescatados tras el incidente. El ataque ocurrió al sur de la ciudad portuaria yemení de Al Hudeida.

Ningún grupo se atribuyó el ataque, en momentos en el que la seguridad del comercio marítimo por el mar Rojo se ve amenazada por los rebeldes hutíes alineados con Irán , que anunciaron recientemente una imposición de un bloqueo marítimo a Arabia Saudita en respuesta a las acciones de la monarquía árabe contra Yemen.

Qué está pasando en el mar Rojo

La Guardia Costera y la Armada del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen rescataron a los catorce tripulantes de un carguero indio en el mar Rojo luego de ser alcanzado por un proyectil y hundirse frente a la costa occidental del país, informaron fuentes marítimas y gubernamentales.

El buque, identificado como Faize Noore Oliya, fue alcanzado mientras navegaba a unas 13 millas náuticas (24 kilómetros) al sur del puerto de Al Hudeida, un importante enclave bajo control de los rebeldes hutíes del Yemen, según dijo la Guardia Costera yemení en un comunicado.

Fuentes marítimas que pidieron no ser identificadas indicaron que toda la tripulación fue evacuada por la Guardia Costera y la Armada, y que entre los tripulantes se encontraban trece ciudadanos de la India y un marinero yemení.

Esta situación se produce en el marco de una escalada entre los insurgentes yemenitas y Riad, que encabeza desde 2015 una coalición militar antihutí y a la que los rebeldes acusan del bombardeo del aeropuerto internacional de Saná —la capital del Yemen controlada por los hutíes— de mediados de julio.

La acción desató un intercambio de ataques que llevaron a los hutíes a atacar buques mercantes en el mar Rojo en las últimas semanas. Esto hizo saltar todas las alarmas porque se suma a las disrupciones de tránsito en el estrecho de Ormuz, la principal vía de exportación de crudo para Arabia Saudita y los países del golfo Pérsico.

Los hutíes atacaron la navegación comercial en el mar Rojo desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023, según afirman, en solidaridad con los palestinos y para dañar económicamente a Israel.

Esos ataques interrumpieron el tránsito por esta importante vía marítima, que conecta Europa con Oriente Medio, y obligaron a muchas navieras a rodear el continente africano para llegar a sus puertos de destino, lo que aumentó considerablemente los costes de transporte de las mercancías.