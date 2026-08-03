Javier Frana, capitán argentino de Copa Davis, en exclusiva con LM Neuquén: "Una enorme ilusión"

El extenista, entrenador y comentarista, está a cargo del seleccionado nacional y dirigirá por primera vez en el país ante Turquía.

La llegada de la Copa Davis a Neuquén será el gran evento del año para el deporte regional. En ese contexto, Javier Frana dialogó en exclusiva con el streaming de LM Neuquén y contó sus sensaciones al respecto, más algunos detalles deportivos. El extenista, entrenador y comentarista, ahora es el capitán argentino en el clásico certamen.

El equipo nacional enfrentará a Turquía en el estadio Ruca Che , el próximo sábado 19 y domingo 20 de septiembre . Se jugará sobre una carpeta que será traída desde España e instalada dos semanas antes en el mítico reducto neuquino.

"Celebramos que sea ahí, para mi va a ser mi primera Copa Davis en Argentina como capitán. Vi las repercusiones de la conferencia de prensa, la cantidad de gente que había, las ganas con las que están esperando ansiosos, para nosotros eso es una enorme ilusión. Nada mejor que ir a un lugar que va a ser especial para la gente", comenzó diciendo Frana, este lunes.

El calendario indica que el desembarco del tenis profesional será en la semana posterior al US Open, el punto más alto de la agenda tenística de los torneos sobre canchas rápida.

"Por un lado está muy bueno que este tipo de eventos llegue a distintos lugares del país. Tratar de que la gente tenga esa posibilidad no muy frecuente. Por otro lado, el nivel de nuestros jugadores desde hace mucho tiempo nos permite jugar en diferentes superficies y el hecho de no tener que cambiar de piso, está bueno. Se alejan de posibles lesiones con una transición más pausada, estamos muy contentos de estar en Neuquén en septiembre", agregó el capitán argentino.

Luego de saberse que Neuquén era un destino posible, la expectativa en la región fue creciendo y la confirmación oficial generó un impacto importante en el público.

"En la medida que fueron avanzando las semanas, se ponen muchas cosas en la balanza. Algunas están en manos de la dirigencia y otras se comparten. Acá se trata también de favorecer y beneficiar al tenis argentino en general. Desde lo estrictamente tenístico, tenemos jugadores capacitados para jugar en distintas superficies", destacó Frana.

El armado del equipo y la chance que esté Fran Cerúndolo

El sábado se presentó formalmente la Copa Davis en Neuquén y en otra charla mano mano, Agustín Calleri, presidente de la AAT, dejó una frase particular.

"Verlo en vivo no es lo mismo que verlo en tele. En vivo se ve mucho más la velocidad de la pelota y el ruido, sobre todo cuando es indoor, Mucho más. Cuando pegue Fran Cerúndolo, que es un jugador que le pega muy fuerte a la pelota, lo que va a retumbar, va a sorprender mucho", avisó.

Consultado por la presencia de la mejor raqueta argentina del ranking, Frana aclaró: "La apreciación puede ser de cualquier de los que le toque ir. Estamos definiendo la disponibilidad de cada jugador. La idea es empezar a definir el equipo en un par de semanas y que puedan acomodar su cabeza y su calendario. Todavía estamos en ese proceso. Algunos empezaron a jugar en cemento esta semana que pasó. Seguimos en contacto con todos, pero empezamos a mirara con lupa un poquito más, tanto a los nuestros como a los adversarios".

La última vez que jugó Argentina por la Davis fue en febrero contra Corea del Sur. El equipo tuvo varias ausencias y fue derrota 3 a 2 como visitante.

"Lo que pasó en Corea fue algo excepcional. Varios jugadores no pudieron estar por el calendario. Era realmente una situación difícil, para los jugadores y ni hablar para nosotros. En este caso es una fecha más benévola, también es lindo jugar en tu país, las condiciones están dadas para tener una libre elección en ese sentido. Estamos contentos, confiados y la idea siempre es estar siempre en contacto con todos los tenistas", explicó Frana.

Sobre la importancia del público y su apoyo

Será la primera vez que el tenis se presente en el Ruca Che, para el cual se venderán 3500 entradas desde este jueves 6 de agosto.

"Por sobre todas las cosas, es un evento internacional. Para nosotros es muy especial, está la bandera de por medio. Estamos representando al país. Si bien la gente es parte del espectáculo y nos importa su apoyo, también el deporte pide respeto. El hecho de que puedan disfrutar, alentar, pero también respetar a los rivales y a las formas, como se lo hace habitualmente en el tenis. Estamos confiados en que será de esa manera", mencionó el capitán al respecto.

La delegación llegará a Neuquén en la semana previa, mientras que la colocación del piso en el Ruca Che será un par de semanas antes. Por reglamento, cada equipo tendrá tres días previos a la serie para practicar.

"Súper ilusionado porque veo las repercusiones que está teniendo en Neuquén y en toda la zona. Para nosotros es una gran alegría. Que sea en un lugar que lo recibe de manera especial, es muy lindo", concluyó.