Calleri y la situación del tenis cuando asumió: "Una Asociación detonada"

El exjugador y actual presidente de la AAT contó detalles de su gestión en diálogo mano a mano con LM Neuquén.

Agustín Calleri es el presidente de la AAT, estuvo en Neuquén el sábado y habló con este medio.

La llegada de la Copa Davis a Neuquén constituye un hecho histórico para el deporte regional. Al mismo tiempo, más allá de la serie que Argentina jugará contra Turquía en el Ruca Che , el próximo 19 y 20 de septiembre, hay otros detalles importantes. En el mano a mano de Agustín Calleri con LM Neuquén , el actual presidente de la AAT respondió sobre varios temas y dio detalles de su gestión.

El exjugador es uno de los tantos deportistas de elite que eligieron el camino dirigencial después de retirarse de la actividad profesional.

"Cuando entramos en el 2018, una Asociación totalmente detonada. En esa época teníamos 20 millones de pesos para atrás, que si los trasladás a hoy serían 250 millones para atrás. Embargos, juicios, así empezamos", comenzó diciendo Calleri, quien encabeza un grupo de extenistas y dirigentes donde también está su vice, Mariano Zabaleta.

Ambos estuvieron en el Centro de Convenciones Domuyo junto a Rolando Figueroa, Josefina Codermatz, Mariano Gaido y Horacio Marín el último sábado.

Maria Isabel Sanchez

"El primer desafío fue dejar de ser 'Davis dependiente'. No podíamos depender de las Davis para vivir. Nos pusimos varios objetivos y el primero fue dejar de ser deficitario. Empezar a tener productos vendibles y tentadores para las marcas. Si te ponés a ver hoy tenemos marcas internacionales, muchas empresas importantes. Eso lo tenés que generar", explicó el presidente de la AAT.

"Además, empezar a demostrar seriedad. Decir 'che, están apostando a una Asociación Argentina de Tenis seria, lo que ustedes invierten en publicidad va destinado a los chicos'. Son todas empresas y personas muy importantes que están apostando por el tenis argentino", agregó.

Copa Davis en Neuquén: cuánto costarán las entradas, dónde y desde cuándo estarán a la venta

"Estamos trabajando para que las entradas estén disponibles desde el jueves 6 en la plataforma Entrada Uno y estarán a partir de 80 mil pesos", adelantó la ministra Codermatz. Esto también deja entrever que habrá entradas con mayores valores, de acuerdo al sector.

Según los datos que se fueron aportando durante la conferencia, se reveló que se espera tener 3500 entradas disponibles para el público.

Además, aseguró también que se está trabajando "junto a la Asociación Argentina de Tenis y la Federación neuquina para traer diferentes clínicas a la provincia y así poder fomentar y desarrollar el tenis local".

Cómo será la serie en el Ruca Che

Para recibir la competencia, el estadio Ruca Che será acondicionado con una cancha rápida bajo techo, una superficie elegida en conjunto con los jugadores argentinos debido a que la serie se disputará inmediatamente después del US Open.

La serie también marcará el debut como local de Javier Frana como capitán del equipo argentino y se desarrollará en el marco del décimo aniversario de la obtención de la Copa Davis en 2016.

Además de buscar la clasificación a los Qualifiers 2027, Argentina intentará alcanzar su victoria número 100 en la historia de la competencia. Actualmente, el equipo nacional acumula un registro de 99 triunfos y 75 derrotas.

La organización está a cargo de la Asociación Argentina de Tenis, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén, mientras continúa la expectativa por la confirmación de la venta de entradas para la serie.