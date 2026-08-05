Es oficial: AFA informó dónde se jugará la final del Clausura

El cotejo decisivo del certamen de primera se disputará en el segundo fin de semana de diciembre.

Durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional quedó confirmado que la final de l Torneo Clausura 2026 se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata . La elección del escenario se da en medio del proceso de transformación que atraviesa el estadio desde que pasó a la órbita de la AFA.

Asociación del Fútbol Argentino lleva adelante un plan integral de remodelación con el objetivo de convertirlo en la sede permanente de todas las selecciones nacionales y, además, posicionarlo como una de las posibles sedes del Mundial 2030, en caso de que Argentina albergue una fase completa del certamen.

A fines de 2025, cuando se oficializó el traspaso del estadio a la AFA y se presentó el Masterplan de obras, el presidente Claudio Tapia anunció que el recinto sería "la casa de todas nuestras selecciones" y adelantó que pasaría a llamarse "Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo" .

El Estadio Unico de La Plata será inspeccionado este lunes.

En aquella oportunidad, Tapia también explicó que el proyecto no estará destinado exclusivamente a los seleccionados nacionales. Según detalló, el estadio albergará instancias decisivas de los torneos organizados por la Liga Profesional y la Copa Argentina, además de servir como sede para aquellos clubes que, por distintos motivos, no puedan utilizar sus propios estadios.

El dirigente también remarcó la importancia del proyecto para el fútbol argentino y reiteró la intención de que el estadio forme parte de la organización del Mundial 2030 si el país termina siendo anfitrión de una llave completa de la competencia.

El calendario del Torneo Clausura 2026

La Liga Profesional también confirmó el cronograma de las instancias decisivas del campeonato: