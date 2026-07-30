El escándalo protagonizado por el ex River en la última fecha de la PN sigue dando de que hablar.

La sorpresiva decisión de la AFA sobre el árbitro que expulsó a Enzo Pérez en la Primera Nacional.

Las controversias arbitrales se han vuelto una constante semana a semana en el fútbol de ascenso. Esta realidad no sorprende al tratarse de una categoría tan competitiva y física como lo es la Primera Nacional que sumado a la ausencia del VAR hace que las decisiones de los jueces sean definitivamente más complejas de tomar y, en consecuencia, severamente juzgadas.

Esta vez, todas las miradas se posaron se en el duelo de la fecha 22 donde Gimnasia y Tiro de Salta recibió a Deportivo Maipú . El gran protagonista de la jornada terminó siendo el árbitro Gastón Monzón Brizuela , quien quedó en la mira por sus polémicos fallos y fue marginado de la siguiente fecha. Una de las incidencias más llamativas de aquel encuentro fue la expulsión de Enzo Pérez , el ex River y actual jugador del Botellero.

La polémica principal estalló en el tramo decisivo del encuentro: Monzón Brizuela cobró un penal a favor del conjunto salteño por una infracción en el área. Hasta ese instante, la ejecución transcurría con relativa normalidad. Sin embargo, el conflicto escaló tras la ejecución. Nahuel Galardi adivinó la intención de Lautaro Gordillo y le atajó el remate. Aun así, el juez determinó repetir la pena máxima al considerar que el arquero se había adelantado de manera alevosa antes del disparo.

"Enzo Pérez"



Porque el experimentado jugador de Deportivo Maipú se fue expulsado ante Gimnasia y Tiro de Salta y se puso cara a cara con el cuarto árbitro. pic.twitter.com/uJfMqKe5Oj — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 26, 2026

En la segunda oportunidad, el Albo no perdonó: cambió la trayectoria del remate, convirtió el único gol del partido y selló la victoria para el conjunto local. La determinación desató el reclamo furioso del equipo mendocino. A Monzón Brizuela no le tembló el pulso para mostrar la roja: expulsó primero a Matías Viguet por exceso verbal y, segundos después, le mostró la tarjeta al capitán Pérez, quien realizó un gesto con la mano insinuando un "robo".

Los antecedentes de Monzón Brisuela

Ya existen antecedentes de Monzón Brizuela siendo apartado por decisiones polémicas. Sin ir más lejos, en julio de 2025 ocurrió un episodio de similar durante el partido disputado entre Gimnasia de Mendoza y Temperley. En aquella ocasión, la sanción de un escandaloso fuera de juego inexistente en contra del Gasolero derivó en dejarlo afuera de los campos de juego durante la jornada posterior.

Con miras a la fecha 23, se dieron a conocer los árbitros designados y el nombre de Gastón Monzón Brizuela no figura en ninguno de los compromisos. Si bien desde la AFA no se emitió ningún comunicado detallando los motivos de esta ausencia, resulta evidente que la floja labor del último fin de semana volvió a pasarle una dura factura.

Sin embargo, no se quedará sin actividad del todo este fin de semana. El árbitro fue designado para estar al mando del VAR en el encuentro entre Aldosivi y Gimnasia por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.