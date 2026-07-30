El nuevo guiño de Verón acerca de su regreso a las canchas que ilusiona a los hinchas de Estudiantes.

La campaña de Estudiantes de La Plata para incrementar su cantidad de socios toma fuerza y su presidente, Juan Sebastián Verón , volvió a alimentar la ilusión de los hinchas con un nuevo gesto en las redes sociales. Después de prometer que regresará a disputar un partido oficial si el club alcanza los 100.000 asociados, el ídolo y mandamás del Pincha volvió a referirse al tema con una publicación que rápidamente se viralizó.

La iniciativa impulsada por el club busca seguir fortaleciendo el vínculo con sus simpatizantes y aumentar la masa societaria. En ese contexto, la figura de la Brujita, de 51 años, se convirtió en uno de los principales motores de la campaña luego de lanzar un desafío que despertó entusiasmo entre los fanáticos.

En las últimas horas, Verón compartió en sus redes sociales un video en el que aparece realizando una exigente rutina de entrenamiento. Las imágenes habían sido publicadas originalmente por Hugo Silvestri, quien acompañó el video con una frase que encendió las expectativas . "Preparándose para el partido de los 100.000. En camino", posteó. Días atrás, Verón sorprendió al asegurar que volvería a ponerse los botines para disputar un encuentro oficial en el estadio UNO si Estudiantes logra alcanzar la cifra de 100.000 socios. Aunque no especificó en qué competencia sería ese eventual regreso, sí dejó en claro que está dispuesto a prepararse físicamente para cumplir con la promesa.

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La meta, sin embargo, representa un desafío de gran magnitud. Alcanzar los 100.000 asociados ubicaría al Pincha entre los clubes con mayor cantidad de socios del país, en un nivel similar al que hoy exhiben instituciones como Racing y Rosario Central. Más allá de que el objetivo parece ambicioso, el anuncio de la Brujita generó un fuerte impacto y se convirtió en una herramienta de motivación para que los simpatizantes continúen sumándose a la campaña.

El recordado anterior regreso de la Brujita Verón

La posibilidad de un nuevo regreso de la Brujita Verón no sería un hecho inédito. En 2017, el ex jugador ya había protagonizado una situación similar cuando condicionó su vuelta a las canchas a que los hinchas respondieran a una campaña vinculada con el nuevo estadio de Estudiantes.

En aquella oportunidad, el requisito consistía en comercializar el 65% de los palcos del renovado estadio UNO. Los socios y simpatizantes cumplieron el objetivo y la Brujita, que también era presidente, volvió oficialmente a la actividad profesional. Su reaparición se produjo en abril de ese año, durante el encuentro frente a Barcelona de Ecuador por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Verón fue titular, llevó la cinta de capitán y permaneció 59 minutos en cancha en la derrota por 2-0.

Esa no fue su única participación. También integró el equipo en los compromisos frente a Atlético Nacional, tanto en La Plata como en Medellín, volvió a enfrentar a Barcelona en Guayaquil (donde aportó una asistencia) y dijo presente en la victoria por 1-0 sobre Botafogo.

A todo esto, y en medio de su plan para llegar a los 100.000 socios, en enero de este año, desde AFA publicaron un reporte con la cantidad de socios de los clubes de la Primera División. El Pincha se ubicó en el lugar 12° del ranking, con 55.871 socios.