El arquero de la Selección Argentina que busca el Manchester City.

Inicia nueva era en el Manchester City con la llegada del entrenador Enzo Maresca . El italiano se encuentra planificando el nuevo plantel y por estas horas se maneja el nombre de un argentino: Gerónimo Rulli .

Según detalló el periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, los Ciudadanos pretenden sumar al plantel al arquero de 34 años como alternativa principal al portero italiano Gianluigi Donnarumma . “Exclusiva: El Manchester City quiere fichar a Gerónimo Rulli como nuevo portero suplente para sustituir a James Trafford. Al parecer, el portero argentino está interesado en el fichaje; el Olympique de Marsella conoce el interés y el Manchester City está al tanto”, escribió el cronista en sus redes. Rulli viene de ser subcampeón del mundo con Argentina en el rol de suplente de Emiliano Dibu Martínez, pero además fue parte de tres títulos de la era Lionel Scaloni (Copa América 2024, Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022).

El argentino, que se formó en Estudiantes de La Plata, lleva más de 12 años defendiendo los tres palos de distintos arcos europeos. En agosto del 2024, el Marsella le compró su pase al Ajax de Países Bajos y le hizo contrato hasta mediados del 2027. En ese contexto, el argentino se hizo dueño del arco francés, pero ahora tendría que evaluar la chance de otro enfoque: pasar a uno de los clubes más poderosos de la actualidad, pero para iniciar la temporada como alternativa del titular Gianluigi Donnarumma.

Según el medio francés RMC, el Marsella “necesita vender” por una serie de dificultades financieras que pusieron en jaque la situación económica del club. En ese marco, todos los jugadores tienen las puertas abiertas para marcharse para lograr un alivio en la tesorería y la figura de Rulli entra en ese encuadre, más allá de que es el arquero titular. Si finalmente el argentino emigra, el club francés iría en busca del portero de 21 años del Toulouse, Guillaume Restes, como su reemplazo.

La carrera de Rulli en el fútbol europeo

Gerónimo Rulli cuenta con pasado en Real Sociedad de España, Montpellier de Francia y Villarreal de España, y se puede afirmar que está acostumbrado a ser titular. Salvo la última parte de su estadía en Ajax, donde tuvo un extenso parate por una lesión en el hombro y al retornar al puesto quedó bajo la propiedad de Diant Ramaj, Gero fue habitualmente el dueño del arco en sus clubes. Es cierto que en la Selección Argentina también quedó relegado a ser una alternativa, ya que desde sus primeros llamados en 2015 se convirtió en suplente de Sergio Chiquito Romero y de Emiliano Dibu Martínez, luego. Justamente los dos arqueros con más presentaciones con la camiseta de la Albiceleste en la historia.

La situación del arco en el Manchester City sufrió modificaciones en el último año. Donnarrumma llegó para el segundo semestre tras la marcha del brasileño Ederson a Turquía luego de ocho años en el club. El suplente, Stefan Ortega, emigró al Nottingham Forest y hasta el veterano Scott Carson decidió retirarse del profesionalismo. En ese marco, el guardameta de la selección italiana quedó con el joven James Trafford (23 años) y el experimentado Marcus Bettinelli (34) en sus espaldas.

Sin embargo, Trafford jugó apenas 17 partidos en la temporada entre todas las competencias y pretende emigrar a un club que le dé la titularidad pensando en la selección inglesa tras ser citado a la Copa del Mundo 2026 como alternativa de Jordan Pickford. El arquero surgido del City, pero con rodaje cedido en Bolton Wanderers y Burnley, está a un paso de cerrar su venta al Leeds a cambio de más de 50 millones de dólares. En ese contexto irrumpe la figura del argentino Rulli.