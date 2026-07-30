La drástica decisión de la dirigencia de River con los jugadores apartados

Los futbolistas que no son tenidos en cuenta por el Chacho Coudet podrían tener una salida apresurada del Millonario.

xtRiver está pasando por una fuerte crisis futbolístico bajo la dirección técnica del Chacho Coudet , con tres derrotas consecutivas y un panorama difícil para la temporada. Pero otro de los problemas se da con los jugadores que quedaron apartados del plantel, por decisión de la dirigencia del club, encabezada por Stefano Di Carlo.

Los futbolistas que entrenan en el predio de Cantilo, y fueron apodados en redes sociales como "La banda del container" , por la particularidad de no tener vestuarios y pasar el tiempo dentro de un container, podrían tener una salida abrupta del club.

En un principio, como muchos de los jugadores apartados, como Maximiliano Salas o Germán Pezzella , habían tenido un alto costo para la institución, la postura inicial era solo negociar posibles ventas de sus pases.

Pero actualmente, como contó el periodista Juan Cortese en TyC Sports, la dirigencia cambió de parecer, y está dispuesta a negociar a los jugadores por préstamos, si estos contienen una cláusula por una futura venta en el corto plazo.

La derrota ante Gimnasia en La Plata, la tercera de River en el arranque del segundo semestre, volvió a poner el foco sobre los diez futbolistas que hoy se entrenan marginados en Cantilo a la espera de encontrar un nuevo club. Pese a que en un principio la decisión de la… pic.twitter.com/9gCthKbvW0 — TyC Sports (@TyCSports) July 30, 2026

Esta decisión se debe al ruido que se generó por los jugadores apartados: en un principio había sido festejado por muchos hinchas porque la mayoría no había rendido en su estadía en el club, pero ante las derrotas consecutivas, las críticas pasan por el lado futbolístico y por la falta de variantes del equipo.

Esto genera preguntas a Coudet en las conferencias de prensa, noticias sobre un posible pedido del plantel para que ciertos jugadores vuelvan a entrenar con el equipo profesional, y críticas a la dirigencia por el mal manejo de las negociaciones. Lo que en un principio se festejó, hoy se convirtió en un problema que no pueden manejar.

En cuanto a números, son más de 41 millones de dólares los que gastó el Millonario: 13 por Castaño, 10 por Salas, cinco por Bustos, 4,5 por Pezzella, cuatro por Galoppo, cuatro por Galarza Fonda y 500 mil por el préstamo de Viña. Todo esto sin incluir salarios, primas ni gastos contractuales.

Por ahora, River solo pudo desprenderse de Paulo Díaz y Maximiliano Meza, mientras que terminó rescindiendo el contrato de Alex Woiski, que llegó un año atrás y se le había puesto una cláusula de 100 millones de dólares. Salas, Bustos y Castaño tienen negociaciones vigentes para irse en este mercado, pero todavía son muchos otros jugadores que se mantienen en este grupo de apartados.

MAXI SALAS JUGARÁ EN INDEPENDIENTE RIVADAVIA A PRÉSTAMO POR UN AÑO.



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La racha negativa de River con Coudet

Según trascendió, es la primera vez en 114 años que el Millonario pierde sus primeros dos partidos en el torneo de Primera División sin convertir goles. Esto ocurrió en el torneo 1912 cuando fue derrotado 3-0 por Estudiantes de Buenos Aires y luego 1 a 0 con Quilmes.

Sumado a esto, la derrota con Gimnasia de la plata significó que el club pierda cuatro partidos consecutivos por torneo AFA por primera vez desde 2010 (Belgrano, Aldosivi por Copa Argentina, Barracas Central y Gimnasia).

A su vez, hay otra marca negativa. Igualo una racha de 31 años, debido a que River había perdido sus primeros dos partidos por un torneo local recién en 1995.