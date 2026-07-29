Gimnasia La Plata le ganó a un River sin alma que suma tres derrotas al hilo

El equipo dirigido por Eduardo Coudet cayó por 1 a 0 en El Bosque y el nivel de los jugadores volvió a dejar que desear.

River perdió por 1 a 0 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata , en un partido disputado esta noche, en el estadio Juan Carmello Zerillo, por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

El mediocampista Alexis Steimbach convirtió el único tanto del encuentro a los 35 minutos del segundo tiempo en lo que fue su primer tanto en el torneo.

Por otro lado, el equipo dirigido por Eduardo Coudet obtuvo su segunda derrota consecutiva en el campeonato y la tercera si se suma la caída por la Copa Argentina ante Aldosivi en Salta.

Así fue la derrota de River frente a Gimnasia y Esgrima La Plata

El Millonario dominó la posesión durante los primeros minutos del partido, pero la situación más clara fue para el Lobo: Nacho Fernández remató solo desde fuera del área y se fue por encima del travesaño.

Los siguientes minutos, River empezó a sufrir en La Plata. Correa encendió una alarma por una molestia física, aunque avisó que podía continuar, y Gimnasia aprovechó ese tramo para instalarse cerca del área visitante.

El Lobo generó varias aproximaciones y tuvo la chance más clara con un cabezazo de Giampaoli que pasó muy cerca del arco de Beltrán, en un momento en el que el equipo de Coudet quedó incómodo y con dificultades para controlar el partido.

Sobre el cierre de la primera etapa, el desarrollo se hizo más abierto. El visitante respondió con un intento de Correa y luego tuvo una situación clarísima con Freitas, que quedó mano a mano ante Insfrán, aunque la acción terminó invalidada por offside.

El Lobo también encontró espacios: Merlo apareció dos veces por izquierda, primero con un remate cruzado que se fue cerca y después con una gran jugada que terminó en un disparo potente de Miramón contra la parte externa de la red.

Para el complemento, River volvió con un cambio: Fausto Vera ingresó por Arambarri. Esta segunda etapa arrancó con señales de alerta para el equipo de Coudet, primero por un golpe que dejó sentido a Montiel y luego por la amarilla a Silva.

A los 14 minutos llegó el golpe físico más importante: Acuña sintió un pinchazo al cubrir una pelota y tuvo que salir lesionado, por lo que Facundo González ingresó en su lugar. En la misma ventana, Rafael Santos Borré reemplazó a Lucas Beltrán.

El local fue creciendo y el Millonario acumuló problemas defensivos. Auzmendi avisó tras un mal despeje de Silva y Zalazar tuvo una ocasión clarísima de contra, pero Freitas llegó justo para bloquear después de la salida de Beltrán.

El Chacho movió el banco con el ingreso de Colidio por Correa y luego de Lautaro Pereyra por Silva, pero el Lobo encontró el 1-0 a los 35 minutos: Steimbach cabeceó en el área chica tras un centro de Zalazar.

¡DELIRIO TOTAL EN EL BOSQUE! Steimbach saltó más alto que todos para marcar el 1-0 de Gimnasia contra River.



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Apenas unos minutos más tarde, el propio Steimbach volvió a quedar de cara al arco y su remate pegó en el travesaño, en una jugada que pudo haber sido el segundo.

La síntesis del partido

Torneo Clausura.

Fecha 2.

Grupo B.

Gimnasia 1-0 River.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Juan Carmelo Zerillo. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. VAR: Germán Delfino.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández; Jeremías Merlo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva; Tomás Galván, Ángel Correa; Joaquín Freitas; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Goles en el segundo tiempo: 35m Alexis Steimbach (G).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Fausto Vera por Arambarri (R); 16m Facundo González por Acuña (R); Rafael Santos Borré por Beltrán (R); 20m Augusto Max por Seoane (G); Maximiliano Zalazar por Merlo (G); 26m Facundo Colidio por Correa (R); 30m Juan Cruz Cortazzo por Giampaoli (G); 36m Lautaro Pereyra por Silva (R); 38m Nicolás Barros Schelotto por I. Fernández (G).