Con Coudet en el banco, River va por la recuperación ante Gimnasia: hora, formaciones y TV

El Millo arrancó muy mal el segundo semestre y necesita la victoria ante el Lobo, que también viene de perder con Racing.

River busca enderechar el rumbo en el Bosque ante un Gimnasia que juega con el cuchillo entre los dientes. El Millonario pisa esta noche el césped del Estadio Juan Carmelo Zerillo con la obligación de sumar de a tres, después de un arranque de semestre que dejó más dudas que certezas y encendió todas las alarmas en Núñez.

Desde las 19:15, el conjunto de Eduardo Coudet se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y Germán Delfino a cargo del VAR. El partido llega con transmisión de ESPN Premium.

El arranque del semestre de River no es para nada alentador. Viene de ser vapuleado y eliminado de la Copa Argentina por Aldosivi, un golpe duro que todavía resuena, y en el debut del certamen local se pegó un baldazo de agua fría al caer como local frente a Barracas Central por la mínima.

Esa derrota inesperada puso en alerta a todo el ambiente millonario, y ahora el "Chacho" —quien vuelve al banco tras una fecha de suspensión por los incidentes en la final del Apertura— sabe que el margen de error es cada vez más fino. Un nuevo traspié y el clima con la hinchada podría volverse irrespirable.

En ese contexto, el técnico de River podría meter mano en el once inicial y darle la primera titularidad a Ángel Correa, que en el duelo contra Barracas entró desde el banco cuando el reloj ya marcaba el segundo tiempo. El ex Atlético Madrid aparece como una de las cartas fuertes para darle otro volumen ofensivo al equipo, que hasta ahora mostró muy poca generación de juego.

Del otro lado, Gimnasia tampoco llega con el humor demasiado fino. El Lobo arrancó el Clausura con una derrota ajustada y polémica ante Racing en el Cilindro, donde un penal clarísimo a favor que pudo haber cambiado la historia del partido terminó siendo ignorado por el árbitro. Esa sensación de injusticia todavía está fresca en el vestuario platense, y ahora, en su casa, querrá dar el golpe ante un River golpeado y necesitado.

El escenario está servido: el Bosque promete ser una caldera, con un local que busca hacer valer su condición de local y un visitante que llega con el orgullo herido y la urgencia de mostrar una cara completamente diferente a la de los últimos partidos. ¿Podrá River sacar la cara ante la adversidad o el Lobo le dará otro mazazo al Millo? Esta noche, desde las 19:15, empieza a escribirse la respuesta.

La previa

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, (El Bosque)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer