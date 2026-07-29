Tras la gran final que jugó en el Mundial, Nicolás Tagliafico podría irse a la Premier League

En las últimas horas corrieron rumores sobre una posible transferencia tras lo hecho en la Copa del Mundo con Argentina.

Nicolás Tagliafico fue uno de los puntos altos de la Selección argentina en el Mundial 2026. Fue un baluarte, que con su rendimiento logró anular a Lamine Yamal en la final que disputó ante España . Ese rendimiento insoslayable y que fue destacado a nivel mundial por la entrega, hizo que algunos clubes internacionales posen los ojos sobre él.

En las últimas horas trascendió que dos clubes importantes podrían buscar al lateral izquierdo de 33 años e intentarían sacarlo del fútbol de Francia.

Según dio a conocer el medio deportivo Bolavip , el jugador estaría atravesando los últimos días en el Olympique de Lyon de Francia. Entre la información, afirmaron que desde el entorno del jugador desean que salga del país luego de cuatro años en el conjunto.

Ante esta posibilidad, también dejaron trascender que el grupo del griego Evangelos Marinakis, que es propietario del Nottingham Forest y el Olympiakos de Grecia, buscaría llevarse al jugador. Cabe destacar que el jugador tiene contrato hasta diciembre de 2027, lo que necesitará de una negociación para que pueda concretarse la salida.

Más allá de las especulaciones, no se confirmaron detalle sobre la negociación y se espera por conocer información oficial.

La palabra de Tagliafico sobre el subcampeonato

"Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dió todo.

Gracias a todos los argentinos por acompañarnos durante cada paso de este Mundial. Nos hicieron sentir su apoyo desde el primer hasta el último día.

Vamos Argentina, siempre"

Bombazo mundial: en Europa confirmaron cuál será el nuevo club de Cuti Romero

En Europa lo dan por hecho. A días de haber concluido su participación en el Mundial 2026 con la Selección argentina, donde alcanzó el subcampeonato, el defensor Cuti Romero podría irse del Tottenham debido a que este habría legado a un entendimiento con otro para venderlo y que emprenda un nuevo camino en su carrera profesional.

Fue desde Italia donde dieron nombre certero del club que se quedaría con el defensor, a pesar que aún no han expresado confirmaciones oficiales desde el círculo del jugador.

Cuál es el club que se quedaría con Cuti Romero

Si bien entre las prioridades del jugador estaba el nombre del Barcelona, el jugador se inclinaría por otro club debido a que el elenco español estaría esperando la salida de alguno de sus defensores para hacer cupo en esa zona para firmar con uno de los campeones del mundo. Ante esa situación, el jugador habría tomado otro camino.

Según reveló Gianluigi Longari, de TV Dello Sport, el Inter de Milán es el principal candidato y habría llegado a un entendimiento por 40 millones de euros con el club inglés que coqueteó con el descenso en la pasada temporada. Más allá de que el camino estaría allanado para volver al fútbol italiano, las negociaciones no están cerradas.

Cabe recordar que el Neroazzurro aceleró sus intenciones debido a que existe la posibilidad de que salga del equipo Alessandro Bastoni. De esta manera, podría volver al país europeo donde fue parte de la Juventus y el Atalanta.