Agustín Calleri confirmó que esta semana se presenta la Copa Davis en Neuquén

El presidente de la Asociación Argentina de Tenis realizó declaraciones este miércoles y viajará a la provincia en las próximas horas.

El fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de septiembre, la Copa Davis llegará al Ruca Che con la serie entre Argentina y Turquía , en un hecho inédito e histórico para el deporte de la región. El tenis tendrá su fiesta en el mítico estadio neuquino, donde las mejores raquetas del país volverán a la acción después de varios meses.

En diálogo con Cadena 3, Agustín Calleri dio detalles muy importantes para los fanáticos del deporte de todo el país, pero muy especialmente de Neuquén y alrededores.

"Venimos muy bien con los preparativos. Es más, el viernes estoy viajando hacia Neuquén porque el sábado tenemos la conferencia de prensa donde va a estar el gobernador de la provincia y el presidente de YPF, el señor Marín", comenzó informando del presidente de la Asociación Argentina de Tenis este miércoles por la mañana.

La llegada del torneo por países más icónico de la disciplina a nivel mundial es un hito para Neuquén pero también lo es para la AAT. "Para nosotros es una alegría seguir federalizando el tenis. Es la primera vez que se juega tan al sur una Copa Davis. Muy contento por ese lado", valoró Calleri.

Sobre cancha rápida

El piso del Ruca Che será adaptado para jugar sobre cancha rápida y esa elección tiene una explicación.

"Va a ser una experiencia linda, nueva, porque vamos a jugar en superficie indoor, en superficie dura. Coincidimos y lo charlamos con los jugadores. Como ellos vienen de jugar en cemento, que va a terminar el US Open, van a jugar Copa Davis y después van a seguir jugando en cemento en la gira europea o en la gira asiática. Ellos lo vieron con buenos ojos que sea en la misma superficie donde ellos van a seguir desarrollando la actividad, así que muy contentos", explicó Calleri, quien además es presidente de la Agencia Córdoba Deportes.

Mientras tanto, crece la expectativa en la región y se espera que esta semana también haya precisiones sobre la venta de entradas, tema muy requerido por el público desde que se oficializó la noticia de la llegada de la Copa Davis a Neuquén.