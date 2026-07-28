Cucurella se tatuó al DT de España y las redes estallaron: el parecido con un famoso periodista argentino.

El futbolista español cumplió con su promesa de tatuarse a Luis de la Fuente si salían campeones en el Mundial.

Marc Cucurella cumplió con su promesa a una semana de consagrarse campeón del mundo con la selección de España . El futbolista mostró que ya lleva a Luis de la Fuente tatuado en la piel. Eso sí, el resultado del trabajo dio de que hablar en las redes y hasta le encontraron un parecido con un famoso periodista deportivo argentino.

El 12 de junio, tres días antes del debut mundialista frente a Cabo Verde, Cucurella prometió que si España ganaba el mundial, iba a tatuarse “pequeñito” la cara del entrenador. “Creo que está bien, que es un buen recuerdo”, sostuvo en diálogo con El Partidazo de Cope. El domingo 19 de julio, la Roja le ganó la final del mundo a la Selección Argentina en el tiempo suplementario con un gol de Ferrán Torres y gritó campeón en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

“Tengo que pensar dónde me lo pongo. Como la gente me preguntará, tiene que ser un sitio visible. Pero ahora tendremos un largo viaje y espero que me den ideas, lo piense y tocará hacerlo”, le dijo Cucurella a la prensa tras levantar la Copa del Mundo. Y tras nueve días de especulaciones, finalmente este martes 28 de julio se reveló el misterio.

“Promesa cumplida”, expresó el jugador en su cuenta de Instagram, donde acumula 7,4 millones de seguidores. En la primera imagen se lo vio sentado en una camilla junto a su tatuador y acto seguido mostró que ahora lleva a Luis de la Fuente de traje y con la Copa del Mundo en la parte trasera del brazo izquierdo.

El resultado final

Marc Cucurella mostró todo el proceso de realización del diseño de Joaquín Ganga, un reconocido tatuador español elegido por figuras del deporte como LeBron James, Carlos Alcaraz y la música como Travis Scott y Arcángel. Y lo cierto es que el resultado final estuvo más que aprobado porque se pudo reconocer a primera vista el rostro del director técnico. Aunque los internautas argentinos le encontraron un parecido muy particular: al periodista deportivo Daniel Arcucci.

“Las promesas se cumplen”, escribió el campeón del mundo. Rápidamente su publicación se viralizó y sus compañeros aplaudieron su nuevo tatuaje. “Histórico”, comentó Dani Olmo. “Eres puro show”, sumó Pedro Porro. “Lo mejor de este año”, sostuvo David Raya, y Alejandro Grimaldo sumó: “Eres pura fantasía”.

“Arcucci”



Porque en base al tatuaje de CUCURELLA muchos usuarios comenzaron a señalar el IMPRESIONANTE parecido entre el periodista de F90 con el actual técnico español CAMPEÓN DEL MUNDO. https://t.co/bAbin7zEve pic.twitter.com/VehYNpWrd9 — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 28, 2026

Si bien es cierto que la promesa del defensor de 28 años llamó la atención, no fue una total sorpresa. Y esto no es solo porque tiene el cabello más famoso de toda la selección española, ni tampoco por su carismática personalidad, sino porque anteriormente ya hizo otra promesa que se hizo eco en el mundo del deporte. En 2024 aseguró que, si ganaba la Eurocopa, iba a teñirse el cabello de rojo “como el de la Sirenita”. El 14 de julio España se impuso por 2 a 1 ante Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín y solo cinco días después el defensor se lució con su nueva cabellera.