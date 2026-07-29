Historia: la impactante marca de Colapinto por la que se codea con grandes pilotos de la Fórmula 1

El piloto de Alpine comparte una cifra histórica con grandes pilotos de la categoría. Por qué quedó en la historia y cuál es su ubicación en el ranking.

Franco Colapinto s e juega todo en esta última etapa del calendario de Fórmula 1 . Sabe que está bajo observación de la escudería Alpine entendiendo que debe definir si le dan continuidad como piloto del segundo monoplaza, lo que contemplaría una renovación de contrato, o si le dan vía libre. Lo cierto es que en medio de esa puja, donde el piloto intenta tener un buen desempeño pero no es acompañado por el auto , el piloto oriundo de Pilar, provincia e Buenos Aires hace historia.

Es que en las últimas horas se dio a conocer una marca más que importante que lo coloca entre los mejores pilotos de la categoría.

Según se conoció, alcanzó una marca histórica en la F1. Logró terminar 28 carreras consecutivas desde se debut en el circuito de Emilia Romaña en 2025. De esta manera, se colocó como el undécimo piloto con más carreras terminadas de manera consecutiva en la historia de la F1 , según reveló el medio Big Data F1 .

Cabe destacar que solo se cuentan en esta estadística las veces que un piloto salió a pista y no son consideradas las carreras de Sprint. De esta manera, Colapinto suma 28 largadas y 28 llegadas, distribuidos en 17 anotadas en 2025 y 11 en 2026.

El listado de pilotos que se ubican en los primeros puestos

Lewis Hamilton: 62 carreras Oscar Piastri: 44 Max Verstappen: 43 George Russell: 40 Kimi Räikkönen: 38 Daniel Ricciardo: 34 Nick Heidfeld: 33 Carlos Sainz: 31 Fernando Alonso | Charles Leclerc: 29 cada uno Colapinto | Eseteban Ocon: 28 cada uno

Franco Colapinto fue el más rápido en las pruebas de neumáticos y pidió por vacaciones

El piloto argentino Franco Colapinto cerró una destacada actuación en la primera jornada de pruebas de neumáticos que Pirelli llevó a cabo este martes en el circuito de Hungría, al marcar el mejor tiempo del día en los ensayos destinados al desarrollo de los compuestos que utilizará la Fórmula 1 en la temporada 2027.

Tras el Gran Premio de Hungría, el trazado permaneció habilitado para dos jornadas de test organizadas por el fabricante italiano. En la actividad participaron Colapinto con Alpine, el brasileño Gabriel Bortoleto con Audi y el estadounidense Jak Crawford con Aston Martin, quienes completaron distintos programas de evaluación con los neumáticos del futuro.

Las pruebas de neumáticos en las que participó Colapinto

El argentino fue el más veloz de la jornada al registrar un tiempo de 1m20.371s, luego de completar 128 vueltas, equivalentes a 561 kilómetros. Detrás finalizaron Bortoleto, con un mejor registro de 1m20.813s tras 141 giros, y Crawford, que completó 136 vueltas con un tiempo de 1m24.598s.

Durante el ensayo, los pilotos trabajaron inicialmente con diferentes variantes del compuesto C3 y luego realizaron simulaciones de carrera para analizar el desgaste y el rendimiento de los neumáticos. En el caso de Colapinto y Bortoleto, la actividad continuó con pruebas sobre los compuestos C4 y C5 mediante simulaciones de clasificación y tandas de mayor kilometraje.

@FranColapinto compartió sus sensaciones en redes sociales tras completar la primera jornada de los test de Pirelli de la Fórmula 1 en Hungría.



Este miércoles afrontará el segundo y último día de pruebas, antes de comenzar el receso de mitad de temporada.#F1 #Colapinto pic.twitter.com/dIEwOPhmUX — Carburando (@CarburandoTV) July 28, 2026

Las pruebas se desarrollaron bajo condiciones exigentes, con una temperatura ambiente cercana a los 30°C y un asfalto que alcanzó los 53°C, lo que permitió a Pirelli recopilar una importante cantidad de información para el desarrollo de los neumáticos que estrenará la categoría dentro de dos temporadas.

La actividad continuará este miércoles con la segunda y última jornada de ensayos en el Hungaroring, donde Colapinto volverá a representar a Alpine junto a Gabriel Bortoleto, con un programa de trabajo similar al realizado durante este martes.

El pedido de Colapinto por vacaciones

En sus redes sociales, el piloto argentino de Alpine publicó algunas fotos sobre la jornada, con el siguiente texto: "Teeeeeestinngggg muchas vueltas mucho caloooor!!!! Mañana ultimo día y mini break!!".

En sus historias, mostró que la pantalla de su auto proyectaba imágenes de una playa paradisíaca, y bromeo: "De tanto quejarme me pusieron en la tele una playa para hacerme sentir que las vacaciones están llegando".

Colapinto sigue trabajando...



Franco Colapinto todavía no empezó sus vacaciones. El piloto argentino continúa en Hungría realizando pruebas con Pirelli antes del receso de la Fórmula 1 y compartió una divertida imagen desde el circuito.



“De tanto quejarme me pusieron en la… — Ejes de Comunicación (@ejesdecom) July 28, 2026

Al finalizar la última carrera en Hungría, donde la escudería francesa no tuvo un buen rendimiento, Colapinto había hablado sobre el descanso que se venía, en diálogo con ESPN: "Voy a descansar un poco. Creo que viene bien descansar y arrancar de nuevo. Tengo ganas del test acá. Son unos días más para aprender un poco más del auto y después relajar un poco".

El circuito tiene un parate de aproximadamente un mes, siendo la próxima carrera programada el Heineken Dutch GP en Países Bajos el 23 de agosto. Para Colapinto, la segunda parte de la temporada será de crucial importancia, para poder asegurarse un asiento para el 2027. Su actual campeonato viene siendo muy bueno, con 19 puntos obtenidos al sumar en seis circuitos diferentes.