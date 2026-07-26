Hungría confirma la caída de Alpine: Colapinto sin premio, Aston Martin da el salto que Enstone no encuentra

El Hungaroring bajó el telón del primer tramo de la temporada con un mensaje incómodo para Alpine. El equipo que hasta Canadá era el mejor del pelotón medio por amplio margen terminó el fin de semana húngaro en el fondo de ese grupo , superado por Racing Bulls , por Audi , también por un Aston Martin que dio un salto notable . Franco Colapinto no pudo sumar, cortó su racha de dos carreras con puntos, en una jornada donde el auto simplemente no dio para pelear .

El retroceso de Alpine dejó de ser una sensación para convertirse en una certeza numérica . Los ritmos de carrera en Hungría ubicaron a Colapinto con 1:27.25 , último entre los autos del pelotón medio que marcaron referencia. Por delante quedaron Hadjar con 1:25.49 , Lawson 1:26.34 , Hulkenberg 1:26.39 , Gasly 1:26.60 , Lindblad 1:26.70 , Stroll 1:26.97 , Bortoleto 1:27.07 . El dato más doloroso es la comparación con Aston Martin , un equipo al que Alpine hasta hace dos carreras le sacaba una vuelta entera de ventaja . En Hungría, Stroll giró más rápido que Colapinto .

La raíz del problema está clara. La Fórmula 1 es una competencia de evolución constante , donde los equipos diseñan y prueban piezas nuevas carrera a carrera. Alpine no está evolucionando el auto , mientras el resto sí. Racing Bulls ya se consolidó como quinto equipo, Audi mejoró, ahora Aston Martin muestra un progreso enorme . En Hungría, la escudería de Silverstone quedó a apenas medio segundo por vuelta de Racing Bulls, el más rápido del pelotón medio: 1:26.786 contra 1:26.260 . Un acercamiento impensado hace un mes. Alpine no solo no mejoró al ritmo de sus rivales, empeoró .

Colapinto, sin herramientas para pelear

La carrera de Franco fue un reflejo de la situación del auto. Ni siquiera el coche de seguridad virtual cayó de su lado. Justo cuando iba a entrar a boxes para montar blandos nuevos en el tramo final, lo retiraron, perdiendo esa oportunidad. Como el propio Colapinto reconoció por radio, daba lo mismo. Con el ritmo que tenían los Aston Martin, sobre todo en el paso por curva, no había ninguna posibilidad real de atacarlos. No había con qué.

El resultado es duro de leer para quien venía en alza. Hasta Canadá, donde Franco terminó sexto, Alpine era el mejor del resto por escándalo. En Hungría quedó detrás de Audi, de Racing Bulls, también de Aston Martin. El talento del piloto, que en las dos carreras anteriores había alcanzado para sumar remando desde atrás, esta vez chocó contra un techo que no depende de él.

Briatore lo admite, promete cambios

La dirigencia no escondió la gravedad del momento. Flavio Briatore fue directo al reconocer que irse de una carrera sin sumar es decepcionante, sobre todo porque Alpine perdió el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Racing Bulls volvió a sumar con sus dos autos, lo que hizo caer a Enstone a la sexta posición. El jefe admitió que el rival hizo un mejor trabajo en esta parte del año, aunque marcó que los desarrollos y las actualizaciones llegan muy pronto, que el equipo necesita dar los grandes saltos de los que se sabe capaz. Recordó que todavía queda la mitad de la temporada, que lo que importa es la posición final tras la última carrera.

El contexto de esas palabras pesa. En las últimas semanas, Briatore ya había tenido que moderar sus críticas públicas a Colapinto, después de haberlo señalado, terminó admitiendo que al piloto no le están dando un buen auto. Las mejoras están prometidas para Zandvoort, el regreso tras el receso. Si no aparecen, en Enstone anticipan movimientos internos, con el puesto del director del equipo, Steve Nielsen, como el primero en la mira.

Colnaghi, la gran alegría argentina del fin de semana

Del otro lado del ánimo aparece Mattia Colnaghi, que cerró en Budapest su mejor fin de semana de la temporada en la Fórmula 3. El italoargentino de MP Motorsport repitió el cuarto puesto en la carrera principal, sumando puntos importantes antes del impasse del campeonato hasta septiembre. Fue su segundo doble cuarto puesto consecutivo, después del que había firmado en Spa.

La carrera tuvo mérito extra. Colnaghi largó como escolta del británico Freddie Slater, peleó por mantenerse en la vanguardia atacando y defendiendo en una competencia que fue neutralizada cuatro veces por toques y autos detenidos. Pasada la mitad de carrera, tras un roce entre Slater y Taponen, el argentino sostuvo una puja por el podio con Brando Badoer y Ugo Ugochukwu, que finalmente lo superaron para quedar adelante suyo. Slater se llevó la victoria, pasó a liderar el campeonato con 130 puntos. Colnaghi acumula 39 unidades, marcha 14° en la tabla, desde donde proyecta escalar cuando el certamen se reinicie en Monza, del 3 al 5 de septiembre. El chico de 18 años terminó la primera mitad del año en su mejor forma, dejando atrás los problemas mecánicos que lo habían penado.

Varrone, otra vez condenado por la estrategia

Nicolás Varrone cerró un nuevo fin de semana cuesta arriba en la Fórmula 2. Terminó 12° en la carrera principal del Hungaroring, marginado de los puntos por una estrategia que no fue la ideal. Comenzar con neumáticos blandos condicionó su resultado: la pérdida de rendimiento del auto lo relegó cuando marchaba décimo, obligándolo a una parada para montar el compuesto medio. Retomó vigésimo, desde ahí remontó posiciones evitando situaciones comprometidas, aprovechando detenciones ajenas. En esa escalada protagonizó una maniobra con Nikola Tsolov que los comisarios investigaron.

El argentino terminó 12°, a 38 segundos del ganador, el mexicano Noel León. Varrone se mantiene con 14 puntos en el campeonato, que Tsolov lidera con 167. La temporada de la Fórmula 2 también se toma su descanso, con el regreso previsto en Monza, del 3 al 5 de septiembre. La historia de Varrone se repitió una vez más: ritmo para pelear, resultado que no acompaña, con la estrategia como factor recurrente en contra.

Lo que queda para la segunda mitad

El receso de verano llega en un momento bisagra para el automovilismo argentino en Europa. Colapinto cierra el primer tramo en su mejor nivel personal, aunque atado a un Alpine que necesita reaccionar rápido para no seguir cayendo. Las mejoras prometidas para Zandvoort son la prueba de fuego, tanto para el auto como para la conducción del equipo. Colnaghi se va de vacaciones en alza, con dos cuartos puestos seguidos que lo reposicionan de cara a la definición en Monza. Varrone busca todavía la vuelta a una temporada donde el rendimiento no encontró premio. La segunda mitad, que arranca en Zandvoort del 21 al 23 de agosto, dirá si Alpine recupera el terreno perdido o si el retroceso se profundiza.