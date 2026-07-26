Lautaro de la Iglesia es top 10 en Europa y tiene la mira puesta en el Endurance

El neuquino sumó un noveno y un séptimo puesto en las dos carreras Sprint del Gran Turismo Italiano en Mugello, con el Imperiale Racing.

Lautaro de la Iglesia cerró la actividad previa al receso de verano del Campeonato Italiano de Gran Turismo con un fin de semana positivo en Mugello.

El neuquino , junto al Imperiale Racing , firmó un noveno puesto en la primera carrera Sprint, un séptimo en la segunda, dos resultados dentro del top 10 que refuerzan el buen momento del piloto y del equipo en una de las categorías más competitivas de Europa .

El fin de semana tuvo un patrón claro , el de la remontada . En la clasificación , el auto número 85 arrancó complicado en la Q1 , con un decimoséptimo lugar , pero dio un salto importante en la Q2 para meterse sexto . Ese progreso marcó el tono de lo que vendría en pista.

En la primera carrera Sprint, el equipo remontó desde la decimoctava posición hasta la novena, atravesando un campo exigente para asegurar un lugar en el top 10.

Puntos en la tabla, también datos valiosos recogidos para seguir construyendo. En la segunda carrera, la progresión continuó: desde la clasificación sólida, el auto peleó de principio a fin, rueda a rueda, para cruzar la meta séptimo, mejorando el resultado del día anterior. Dos carreras, dos avances, la clase de consistencia que un equipo busca antes de un parate.

Lo que viene, con el título en juego

El dato que le da peso a este fin de semana está en el calendario. Lautaro y el Imperiale Racing definen el campeonato Endurance, donde marchan como líderes, en el circuito de Mugello, en octubre. Por eso el rendimiento mostrado ahora tiene un valor que excede los puntos del Sprint: sumar kilómetros, datos, confianza es capital puro de cara a esa definición.

Cada vuelta de este fin de semana es información para lo que viene. El equipo lo sabe, por eso remarca el trabajo de análisis de datos que arranca apenas baja la bandera a cuadros. La próxima cita del Endurance será en Imola, del 4 al 6 de septiembre, tras el breve respiro del verano europeo. Después, entre esa fecha y la definición, habrá una parada más del Sprint en Monza, del 9 al 11 de octubre, en el marco del Italian GT Sprint Championship junto a la Italian GT Cup Sprint y la GT4 Italy Series.

El cierre del Endurance llegará en Mugello, en el escenario donde Lautaro firmó este fin de semana dos top 10, en la pelea por un campeonato que hoy encabeza. El primer tramo de la temporada lo deja bien plantado, con la parte más importante todavía por delante.