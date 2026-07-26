La tremenda promesa de Juan Sebastián Verón si Estudiantes alcanza el récord de socios: "Vuelvo"

La Brujita afirmó que pondrá el cuerpo en el caso de que el Pincha alcance un número específico de cara al 2030.

Juan Sebastián Verón volvió a revolucionar a los hinchas de Estudiantes con una promesa que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. En medio del lanzamiento de una campaña para alcanzar los 100 mil socios antes de 2030 , el presidente del club sorprendió al asegurar que, si ese objetivo se cumple, saldrá otra vez del retiro para disputar un partido oficial en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Todo comenzó con una publicación en Instagram en la que la institución impulsó la iniciativa para incrementar la masa societaria. Entre los cientos de comentarios apareció el desafío de un simpatizante, que le preguntó directamente a la Brujita: "¿Si llegamos a los 100 mil jugás un partido de Libertadores?" . Lejos de esquivar la propuesta, el mandamás respondió con una frase que desató la ilusión de los fanáticos.

"A las 100 mil me entreno para jugar un partido oficial en UNO ", escribió el exmediocampista, acompañando el mensaje con emojis de un apretón de manos, un corazón y los colores de Estudiantes. La respuesta no tardó en viralizarse y fue celebrada por miles de hinchas, que comenzaron a compartir la publicación con el objetivo de acercar al club a esa cifra histórica de asociados.

¡BOMBAZO DE VERÓN! SI ESTUDIANTES LLEGA A 100.000 SOCIOS, VUELVE AL FÚTBOL A través de un comentario en redes sociales, el actual presidente del Pincha prometió que si el club alcanza los 100.000 SOCIOS, "se entrenará para jugar un partido oficial en UNO" Tiene ¡51 AÑOS!… pic.twitter.com/sZ0GbMSqrc

La promesa cobra aún más fuerza porque no sería la primera vez que Verón cumple con una apuesta de este tipo. En 2016, cuando ya llevaba varios años retirado, había asegurado que volvería a jugar si los hinchas compraban el 65% de los palcos del nuevo estadio. El desafío se cumplió y el ídolo regresó oficialmente a las canchas para disputar la Copa Libertadores 2017.

Cómo le fue a Verón en su regreso al fútbol en 2017

Con 42 años, el exvolante volvió a ponerse la camiseta albirroja y disputó cinco encuentros oficiales en el certamen continental. Más allá de la lógica falta de ritmo tras varios años de inactividad, dejó destellos de su calidad, especialmente con su precisión en los pases y la pelota parada, antes de despedirse definitivamente el 25 de mayo de 2017 frente a Botafogo.

Ahora, nueve años después de aquella experiencia, la historia podría repetirse. Verón ya tiene 51 años y continúa plenamente enfocado en su rol como presidente de Estudiantes, pero su respuesta volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con los hinchas y con la institución, además de la confianza que tiene en el crecimiento del club en los próximos años.

Con todo lo que se está hablando de la promesa de Verón de volver a las canchas, me parece un buen momento para recordar que este tipo podría jugar hasta los 60 y seguiría estando vigente.



Disfruten. pic.twitter.com/gEGOVjQmkw — ElGatoDelLeón (@ElGatoDelLeon) July 26, 2026

La campaña para alcanzar los 100 mil socios representa uno de los grandes objetivos institucionales de Estudiantes rumbo a 2030. Desde la dirigencia consideran que ese crecimiento permitirá fortalecer la economía del club y consolidar el proyecto deportivo, mientras que la promesa de la Brujita terminó convirtiéndose en un incentivo inesperado para que muchos simpatizantes se sumen.

Por el momento, todo depende de que el club alcance esa meta. Sin embargo, la palabra de Verón tiene un antecedente muy fuerte y por eso los hinchas ya comenzaron a soñar con volver a verlo dentro de una cancha oficial. Si Estudiantes logra reunir a los 100 mil socios, el histórico capitán prometió entrenarse otra vez para cumplir con un regreso que, una vez más, promete hacer historia.