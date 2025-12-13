El palo de Verón a la AFA tras el accidente que sufrieron los micros de Estudiantes

El dirigente profundizó sus críticas a la Asociación del Fútbol Argentino y a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.

Juan Sebastián Verón reapareció en sus redes sociales y profundizó las críticas a la AFA, comandada por el Chiqui Tapia , luego del accidente que sufrieron los micros de Estudiantes de La Plata, donde algunos hinchas resultaron heridos tras una colisión durante el viaje a Santiago del Estero.

Esta situación reabrió la polémica de llevar la final del Torneo Clausura , donde se enfrentan el Pincha y Racing, a otra provincia del país. El presidente de la institución, sancionado por el ente rector del fútbol argentino, publicó en sus historias de Instagram: “La falta de empatía con el hincha y el socio es total. Exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias, después te venden que ‘el clu’ es de los socios’” .

Estudiantes de La Plata informó un accidente en la previa de la final: “tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís”.

A través de la red social X, el club indicó que, “como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”.

“La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”, cierra la publicación.

Los micros se dirigían a la ciudad de Santiago del Estero trasladando hinchas a la final del torneo de AFA que se jugará esta noche en el estadio Madre de Ciudades.

Estudiantes de La Plata y Racing definen al campeón del Torneo Clausura

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en la gran final del Torneo Clausura, en un trascendental encuentro que definirá quién será el nuevo campeón del fútbol argentino.

El partido, que está programado para las 21 se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver a través de ESPN Premium y de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, se metió en la final luego de atravesar un durísimo camino en los playoffs, ya que en los octavos de final venció 3-2 a River como local en un verdadero partidazo. Ya en los cuartos de final ante Tigre necesitó que su arquero Facundo Cambeses se convirtiera en héroe en los penales, mientras que en las semis superó 1-0 a Boca en “La Bombonera”.

Previamente, en la fase regular, había terminado tercero en la Zona A con 25 puntos, solo por debajo de Unión de Santa Fe y Boca.

Estudiantes, por su parte, tiene como director técnico a Eduardo Domínguez y protagonizó una muy floja fase regular y quedó octavo en la Zona A con 21 puntos. Sin embargo, en los encuentro de eliminación directa demostró una imagen totalmente distinta para vencer 1-0 a Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En caso de quedarse con el título, este será el 19° de Liga para Racing tras los conseguidos en 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1925, 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, 2001, 2014 y 2019.

Estudiantes, por su parte, sería campeón de Liga por séptima ocasión en su historia, luego de las conquistas de 1913, 1967, 1982,1983, 2006 y 2010. Vale aclarar que si bien el “Pincha” ganó la Copa de la Liga 2024 con el mismo formato que este Torneo Clausura (fase regular y playoffs), la AFA cuenta dicho título como Copa.

El único antecedente entre Racing y Estudiantes en una final data del Torneo Metropolitano 1967, donde el equipo platense goleó 3-0.