Durísima sanción contra Estudiantes y Verón por el pasillo de espaldas

En medio de la lucha de poder con la AFA, el Pincha recibió una dura sanción para sus jugadores y presidente.

Estudiantes fue sancionado por el tribunal de disciplina por el pasillo de espaldas ante Rosario Central.

El tribunal de disciplina tomó una decisión por el episodio del pasillo de espaldas de Estudiantes de La Plata a Rosario Central en los octavos de final del clausura. El fallo dispone una sanción de seis meses para su presidente Juan Sebastián Verón y dos fechas -a cumplir el próximo torneo- para los jugadores que participaron.

La l ucha de poder entre la AFA y Estudiantes fue escalando desde el comunicado del Pincha negando la votación sobre el título otorgado a Rosario Central. En el medio estuvo el pasillo de espaldas y los rumores de sanciones estuvieron flotando desde entonces.

Incluso podría haber una disputa legal, ya que l a AFA habría adulterado un documento que establecía la obligatoriedad del pasillo para el campeón, haciéndolo ver como que había sido publicado en febrero, cuando en realidad fue modificado durante el partido entre ambos equipos.

#ALERTA | EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE AFA SANCIONÓ A LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES Y A JUAN SEBASTIÁN VERÓN POR EL PASILLO DE ESPALDAS A ROSARIO CENTRAL



Los futbolistas del "Pincha" deberán cumplir dos fechas de suspensión a partir de la temporada 2026



— doble amarilla (@okdobleamarilla) November 27, 2025

El fallo del tribunal de disciplina establece los seis meses de suspensión para el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, de todas las actividades relacionadas con el fútbol. Verón le habría dicho a los jugadores que no dudaran de responsabilizarlo por la decisión del pasillo en sus declaraciones.

Los jugadores que deberán cumplir dos fechas en el próximo torneo Apertura son: Muslera, Gómez, Núñez, Palacios, Farías, González Pirez, Arzamendia, Cetre, Piovi, Medina y Amondarain. Podrán estar en los cuartos de final contra Central Córdoba, a excepción de Amondarain , que fue expulsado ante Central.

Otras sanciones que establece el fallo es la prohibición para Santiago Nuñez de llevar la cinta de capitán por tres meses. Además, el Pincha deberá pagar una multa de cuatro mil entradas por violar el artículo 12 del código disciplinario.

Otro revés para Estudiantes: no disminuirán la sanción de Guido Carrillo

El delantero de Estudiantes, Guido Carrillo, fue suspendido por cuatro fechas por un codazo ante Tigre en la fecha 15 del Clausura. El club habría pedido la reducción de la sanción a dos fechas -para que pueda volver ante Central Córdoba-.

Tribunal de Disciplina - #Estudiantes de La Plata.



Se mantiene la suspensión de Guido Carrillo.



6 meses de suspensión a Juan Sebastián Veron.



— Damian Augusto Villagra (@DamianAvillagra) November 27, 2025

Pero esta petición se realizó en el medio del conflicto con la AFA, por lo que las esperanzas de la reducción eran pocas. Hoy, en el medio de la sanción por el pasillo, se confirmó que el delantero deberá cumplir las dos fechas que le faltan. Podría volver a jugar recién en una posible final del Clausura.

La chicana de Tapia a Verón en los premios Alumni

El miércoles, en los premios Alumni, el presidente de la AFA declaró: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en casi 9 años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más. No tengan dudas de que cuando se venza mi mandato, van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran y las luchas se dan desde adentro, no se dan desde afuera, las discusiones se dan desde adentro, como se tienen que dar, cara a cara".

"Me quedan muchos años más": Chiqui" Tapia ganó el Premio Alumni de Platino, advirtió que "no es la primera vez" que recibe críticas al mando de la AFA y subrayó que "las luchas se dan cara a cara", no "desde afuera". — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 27, 2025

Además, Tapia concluyó apuntando al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón: “Hay algunos que por ahí se olvidan, que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido y que, porque no ganó Huracán y no ganó Belgrano de Córdoba, clasificaron y hoy tienen la posibilidad de pelear el torneo”.