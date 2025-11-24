Ariel Holan defenestró a Estudiantes por el pasillo a espaldas tras el polémico titulo: "Fue una falta de respeto"

El entrenador de Rosario Central fue durísimo con la dirigencia del pincha por el recibimiento en el estadio por el título obtenido.

El Gigante de Arroyito se vistió de fiesta tras el título de campeón que obtuvo Rosario Central por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino, a través de una votación que habría existido según alegan desde dirigencia del fútbol argentino pero que clubes como Estudiantes de La Plata pusieron en duda. Dada la casualidad que ambos equipos fueron rivales por los octavos de final del torneo Clausura donde existió el morbo por el cruce del presidente del club Juan Sebastián Verón .

En un contexto extraño donde las opiniones son contrapuestas y polémicas, el Pincha recibió con un pasillo al Canalla para resaltar el título conseguido pero de una forma particular: de espalda a los jugadores que celebraron con su gente la obtención de un logro en su historia.

Una vez finalizado el encuentro que determinó la eliminación del elenco rosarino del torneo doméstico, el DT Ariel Holan apuntó contra el pincha por el recibimiento hecho por parte de los jugadores. ”Los futbolistas son compañeros. Los problemas de los directivos los tienen que resolver los directivos. Lo que hicieron dentro de la cancha, para mí, fue una falta de respeto ”, soltó con enojo.

Para concluir con el tema dijo: ”Yo lo tomo como tal, para mí fue una falta de respeto. Nosotros no pedimos nada. Esto fue una decisión del Comité Ejecutivo de AFA, la cual yo agradezco por la distinción hacia Rosario Central de considerar que merecía una estrella más para su vitrina. A partir de ahora será algo que beneficie a los demás clubes”.

Juan Sebastián Verón no se guardó y publicó una fuerte frase en sus redes tras la victoria ante Rosario Central

La tensión escaló en torno a la decisión que tomó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para designar como nuevo campeón en el fútbol argentino a Rosario Central, en una actitud inesperada que sorprendió a propios y extraños. Fue el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón quien declaró en contra del título entregado por la dirigencia del fútbol doméstico.

Luego de que el Pincha le gane por 1-0 en el Gigante de Arroyito y lo elimine del torneo clausura, la Brujita lanzó un sugerente mensaje en las redes sociales con una frase icónica del expresidente del club Mario Mangano. "... Y estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno", soltó.

"Nada, ni nadie, torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores. Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones, sumó en su porteo.