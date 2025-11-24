La historia de Omar Souto, el gran responsable de que Messi jugara para Argentina

El gerente de Selecciones Nacionales falleció el domingo y el capitán de la selección lo despidió con un sentido mensaje.

El histórico Gerente de las Selecciones Nacionales, Omar Souto , falleció a sus 73 años y dejó una huella muy grande en la Asociación del Futbol Argentino tras haber sido una pieza clave para la presencia de Lionel Messi con la camiseta del país.

La AFA confirmó su fallecimiento con un comunicado en redes sociales en el que expresó: “Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino lamenta el fallecimiento de Omar Souto. Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de la casa del fútbol”.

Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de @Argentina.



Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste…

Un dato clave de la importancia de Souto fue el rol que tuvo para que el astro rosarino Lionel Messi juegue con la camiseta de la Selección argentina. Omar se puso en contacto con la familia del ex Barcelona y Paris Saint-Germain para iniciar las respectivas gestiones.

“Yo pensaba que se llamaba Leonardo porque todos le decían Leo. Me fui hasta un locutorio de Monte Grande y pedí una guía de la ciudad de Rosario donde estaban todos los Messi. Llamé a la abuela que me dio el teléfono del tío, cuando lo llamé me dio el del padre, que cuando lo llamé me dijo ‘al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina’”, recordó en una entrevista con TyC Sports sobre el desarrollo de la charla con la familia del ‘10’.

¡Imperdible! Omar Souto contó en #TNTFútbol cómo se contactó con Messi



"Hablé con Newell's, River, la abuela, el tío y finalmente doy con el padre y le pedí por LEONARDO MESSI... Y Jorge me respondió 'al fin llamaron porque mi hijo quería jugar en la Selección Argentina'".

Así lo despidió Leo

Messi despidió con profundo dolor a Omar Souto. El capitán argentino publicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que recordó el papel fundamental que tuvo Souto para que él pudiera iniciar su camino con la camiseta argentina.

“Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”, escribió Messi.

messi souto

Souto fue una pieza clave dentro de la estructura de la Selección argentina durante décadas y, especialmente, en la llegada del entonces juvenil Messi. En más de una ocasión, el propio Omar contó cómo tomó un locutorio en Monte Grande, pidió una guía telefónica de Rosario y comenzó a llamar uno por uno a los Messi hasta dar con la familia del crack.

Con su legado intacto, Souto quedará en la historia grande del fútbol argentino no solo por su dedicación diaria, sino también por haber sido el puente inicial que conectó a Messi con la Selección.

Su trabajo, silencioso y decisivo, es hoy reconocido por el máximo ídolo de la “Albiceleste” y por generaciones de jugadores que lo consideraron una figura esencial dentro del equipo nacional.

Leandro Paredes también publicó una foto junto a Souto, en los últimos años cuando su salud ya estaba bastante deteriorada. "Que en paz descanses viejito. Te vamos a extrañar mucho", escribió en su historia de Instagram.