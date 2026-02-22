Newell's en crisis: amenazas y una bomba molotov contra los autos de los jugadores

Luego del 0-3 ante Banfield y la salida de la dupla Orsi-Gómez, los hinchas se manifiestan de diferentes maneras.

La crisis de Newell's parece no tener fin. Luego del cambio de autoridades hace un par de meses, la situación deportiva y económica no mejora. La última derrota del sábado contra Banfield , por 3 a 0 en el Florencio Sola, determinó la salida de la dupla técnica Orsi-Gómez . Pero las consecuencias fueron todavía más graves, ya que además de insultos a los jugadores por partes de hinchas infiltrados en el sur del Gran Buenos Aires, se sumaron hechos de violencia en Rosario.

En la madrugada de este domingo, el predio de entrenamiento de Bella Vista sufrió un ataque. Un hincha (no identificado) arrojó una bomba molotov al sector del estacionamiento e incendió el auto de jugador Facundo Guch. Aunque afortunadamente el fuego no llegó a propagarse, el vehículo tuvo daños.

Además dejaron una bandera con amenazas: "Ganen o balas para todos".

En una semana, el equipo rojinegro jugará el clásico contra Central en estadio Marcelo Bielsa. Antes, el próximo miércoles, recibirá en el mismo reducto a Estudiantes de La Plata, último campeón del fútbol argentino.

El panorama futbolístico es desolador. Cualquiera de los otros 29 equipos de primera está en condiciones de ganarle a Newell's y los hinchas perdieron la paciencia. Saben que si no hay un cambio de rumbo profundo, el club correr serios riesgos de descender al final de la temporada, ya sea por tabla general o por promedios.

No hay palabra oficial

El club rojinegro no difundió al momento ningún comunicado oficial sobre el hecho. En cambio, anunció desde sus redes sociales que el plantel regresará a los entrenamientos este domingo en el centro Jorge Griffa y lo hará bajo la conducción de Lucas Bernardi, quien asumirá al frente del primer equipo de forma momentánea junto al cuerpo técnico que lo acompaña en reserva.

El exjugador, capitán y campeón con la lepra ya ocupó el cargo a fines del año pasado tras la salida de Cristian Fabbiani.

Lucas Bernardi necesita una reac- ción para no seguir cuestionado. Lucas Bernardi, símbolo de la historia de Newell's.

El Inter Miami fue goleado y tuvieron que frenar a Messi para que no busque a los árbitros

El Inter Miami sufrió una dura goleada 3-0 ante Los Ángeles FC en su debut en la Major League Soccer (MLS) y el astro argentino Lionel Messi tuvo que ser frenado mientras buscaba a los árbitros.

Luego del encuentro se viralizó un video en el que se veía cómo un Messi completamente furioso seguía a los árbitros e incluso tuvo que ser contenido por el delantero uruguayo Luis Suárez, que es uno de sus mejores amigos, para que la situación no pasara a mayores.

Embed "Lionel Messi":

Por este momento tras la derrota de Inter Miami ante Los Angeles FC pic.twitter.com/2vOGY7Hn94 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 22, 2026

En lo que respecta al desarrollo del partido, el mismo fue una pesadilla para el Inter Miami, ya que a los 37 minutos el delantero venezolano David Martínez abrió el marcador para el equipo de Los Ángeles.

En el complemento llegaron los golpes de KO. Primero a través del gabonés Denis Bouanga, mientras que el encargado de convertir el resultado en goleada fue el salvadoreño Nathan Ordaz.

Durante la conferencia de prensa post partido, el director técnico argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, reconoció: “Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso”.

Y agregó: “Claramente Los Ángeles ha hecho la diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño”.

De todas maneras, le quitó dramatismo a la situación: “Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho”.

La actividad para el Inter Miami continuará el próximo domingo 1° de marzo, cuando visite a Orlando City por la segunda fecha de la MLS.

Desde su llegada al Inter Miami a mediados del 2023, Messi disputó 89 partidos, en los que anotó 77 goles y repartió 44 asistencias. Además, el rosarino fue clave en las conquistas de la Leagues Cup 2023, la Supporters´ Shield 2024 y la Conferencia Este y la MLS 2025.