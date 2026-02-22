Luis Suárez tuvo que frenar a Lionel Messi, quien casi se pelea con los árbitros

El astro de la Selección Argentina vivió un episodio caliente luego de la goleada que recibió Inter Miami ante Los Angeles FC.

El Inter Miami sufrió una dura goleada 3-0 ante Los Ángeles FC en su debut en la Major League Soccer (MLS) y el astro argentino Lionel Messi tuvo que ser frenado mientras buscaba a los árbitros.

Luego del encuentro se viralizó un video en el que se veía cómo un Messi completamente furioso seguía a los árbitros e incluso tuvo que ser contenido por el delantero uruguayo Luis Suárez , que es uno de sus mejores amigos, para que la situación no pasara a mayores.

En lo que respecta al desarrollo del partido, el mismo fue una pesadilla para el Inter Miami, ya que a los 37 minutos el delantero venezolano David Martínez abrió el marcador para el equipo de Los Ángeles.

¡¡LO TUVO QUE FRENAR EL PISTOLERO SUÁREZ!! Leo Messi se fue CALIENTE al vestuario, luego de la derrota 3-0 de su Inter Miami ante LAFC por la primera fecha de la #MLS . A alguién quería ir a buscar... #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rE0wTVH0I1

En el complemento llegaron los golpes de KO. Primero a través del gabonés Denis Bouanga, mientras que el encargado de convertir el resultado en goleada fue el salvadoreño Nathan Ordaz.

Durante la conferencia de prensa post partido, el director técnico argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, reconoció: “Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso”. Y agregó: “Claramente Los Ángeles ha hecho la diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño”.

De todas maneras, le quitó dramatismo a la situación: “Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho”. La actividad para el Inter Miami continuará el próximo domingo 1° de marzo, cuando visite a Orlando City por la segunda fecha de la MLS.

Desde su llegada al Inter Miami a mediados del 2023, Messi disputó 89 partidos, en los que anotó 77 goles y repartió 44 asistencias. Además, el rosarino fue clave en las conquistas de la Leagues Cup 2023, la Supporters´ Shield 2024 y la Conferencia Este y la MLS 2025.

¿Lionel Messi puede volver al Barcelona?

El proceso electoral en el FC Barcelona ya está oficialmente en marcha y la figura de Lionel Messi vuelve a estar en el centro de la escena. De cara a los comicios que se desarrollarán el próximo 15 de marzo, la oposición lanzó una fuerte promesa de campaña que busca sacudir el tablero político e ilusionar a los hinchas culés.

El empresario Víctor Font, líder del espacio "Sí al Futur" y principal competidor del actual presidente Joan Laporta, presentó un plan integral para concretar el retorno del astro rosarino, a quien se le ofreció un vínculo vitalicio.

Font detalló que hace más de un año le hicieron llegar la propuesta al capitán de la Selección argentina. El proyecto de revinculación se sostiene en tres pilares fundamentales:

Regreso a la cancha: "Si Messi lo desea, que tengamos la oportunidad de verlo vestido de blaugrana y en el terreno de juego de nuevo", explicó el candidato.

Rol dirigencial: Convertir al histórico número 10 en "presidente de honor del club".

Alianzas comerciales: Aprovechar su inmenso impacto global para generar nuevas líneas de negocio. Font recordó que, durante su etapa en el primer equipo, Messi generó alrededor del 20% de los ingresos totales de la institución.

Durante la presentación de su plataforma, Font fue categórico respecto a los motivos que alejaron al ídolo de Cataluña en 2021: "El único impedimento para que Messi regrese se llama Joan Laporta".

"Profesionalizar el Barça significa que nunca más ninguna leyenda se tenga que ir por la puerta de atrás por culpa de la incompetencia de los gestores", disparó el empresario opositor.

La contienda electoral del 15 de marzo definirá el rumbo de la entidad catalana. Además de Laporta (que busca la reelección) y Font, también competirán el economista Marc Ciria y Xavier Vilajoana, quien basa gran parte de su campaña en la promesa de fichar al delantero inglés Harry Kane.