Una figura mundial picanteó a Messi previo a enfrentarlo en la final de la MLS: "Te cazaré de nuevo"

El astro rosarino disputará una nueva final con el Inter Miami frente a una figura mundial con la que no tiene buenas experiencias.

Lionel Messi ha tenido más de un "villano" en su carrera futbolística siendo Cristiano Ronaldo el hombre con el que mayor rivalidad tuvo en su carrera deportiva debido a los enfrentamientos que tuvieron entre Barcelona y Reak Nadrud porvaruis alis de sus carreras deportivas. Sin embargo hay otra figura del deporte en el que corre de atrás en las estadísticas mano a mano.

Thomas Müller le ha ganado en siete de los diez duelos en los que se han enfrentado, entre las cuales hay dos antecedentes dolorosos en la carrera del astro: la derrota 8-2 del Barcelona ante el Bayer Múnich por la Champions League en 2020 y la final de la C opa del Mundo 2014 que Alemania termina ganando en el cierre del suplementario ante la Argentina. Esta vez serán rivales por la MLS Cup 2025.

“Te cazaré de nuevo”, lanzó el alemán en la previa al duelo mandando una advertencia para el rosarino. Por otra parte sumó sobre la final que disputarán Inter Miami contra Vancouver Whitecaps. “Contra Messi las cosas suelen salir bien a nivel resultados. No es Messi contra Müller, es Miami contra Whitecaps. Quizás ellos dependen un poco más de él de lo que este equipo depende de mí, porque somos un grupo tan bueno... ¿Entienden lo que digo, no?”.

Muller-Messi-Portada

Por otra parte sumó: “Disfruto de ver a Messi jugar, pienso que Miami es un equipo realmente fuerte. Vimos que derrotó a New York en una forma muy fuerte. Es una gran final, una final que deseaba. Creo que es importante para todo el mundo”. El alemán subrayó el atractivo global del partido: “Lo bueno no es solo jugar contra el mejor jugador que jugó nuestro deporte y que sigue haciéndolo, sino que, creo, cuando tienes un duelo como este, más gente te ve”, dijo.

"Una final de la MLS Cup. Pero si se juega con estos grandes jugadores y nombres del fútbol mundial, entonces es un poco más emocionante para más gente en el mundo. Así que es una situación perfecta para todos los involucrados”, soltó.

Crece la tensión: destruyen una estatua de Messi en medio del conflicto por la AFA

Una estatua de Lionel Messi amaneció con las piernas arrancadas durante la madrugada del domingo en Mar del Plata y reabrió el debate por los reiterados ataques que sufre desde hace más de un año.

El homenaje, ubicado en la esquina de de las calles Moreno y Santa Fe de la ciudad costera e impulsado originalmente por un bar marplatense en 2018 y reconstruido en 2024 tras la consagración en Qatar, volvió a ser blanco de vandalismo sin que exista relación alguna con el propio futbolista.

El antecedente inmediato había sido la decapitación del busto, un episodio que ahora se repite con otro daño severo: esta vez en las piernas y el torso de la estatua del capitán argentino.

El hecho surge en medio de la tensión entre la AFA y el Gobierno Nacional, escenario que multiplicó murales y expresiones críticas vinculadas a fallos arbitrales y al título otorgado a Rosario Central.

En ese clima, parte de la discusión pública derivó hacia cuestionamientos a Claudio Tapia, aunque nada indica que el ataque a la estatua responda a esa disputa. Los responsables del bar evitaron hacer declaraciones, molestos por el daño y por el trabajo que implicará restaurar nuevamente la figura.

messi estatua

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, escaló su conflicto con la AFA y sus dirigentes, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, al acusarlos de mantener a los clubes bajo un "status quo" que impide el crecimiento. Fue en el extenso reportaje publicado por Clarín y firmado por Daniel Avellaneda, donde Verón criticó el modelo de la AFA por ser una "práctica dictatorial" que castiga la disidencia.