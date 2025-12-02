La reacción de Luciana Salazar cuándo le preguntaron sobre su supuesto romance con Messi

En una entrevista con la Revista Caras, la modelo fue consultada acerca de uno de los rumores más conocidos del espectáculo argentino.

La modelo y vedette, Luciana Salazar , volvió a quedar en el centro del ojo público tras una entrevista en la que enfrentó dos temas que desde hace años circulan entre rumores, especulaciones y versiones sin pruebas.

En medio de las expectativas que suelen rodearla, la rubia fue consultada por una supuesta relación con Lionel Messi en el pasado, cuándo el futbolista apenas daba sus primeros pasos en el mundo profesional. El tema se trata de un asunto que jamás fue confirmado y que cada vez que reaparece provoca tensión y titulares. Su reacción frente a esa pregunta volvió a instalar el debate y captó nuevamente la atención en la escena del espectáculo.

Durante la charla con Revista Caras, la periodista avanzó sin rodeos con una consulta que muchos otros colegas habían evitado en el pasado. La pregunta fue directa y retomó un rumor histórico que parecía adormecido: “¿Estuviste en algún momento cuando la relación de su novia se había dispersado con Lionel Messi?”. El planteo generó un clima inmediato de expectativa, ya que volvía a poner el foco sobre una versión que nunca logró desmentirse del todo.

image

La respuesta de Luciana Salazar, aunque breve, tuvo un impacto inmediato. Con evidente incomodidad, se limitó a responder: “No puedo contestar”. Esa frase, lejos de cerrar la situación, reavivó por completo las interpretaciones. La ausencia de una confirmación y también de una desmentida clara dejó un margen amplio para que la conversación volviera a expandirse en redes sociales y en los programas dedicados al mundo del espectáculo. Un simple silencio, acompañado de esa declaración, bastó para que el tema regresara al centro de la escena.

Los rumores de un affaire entre Luciana Salazar y Luis Miguel

En cambio, cuando la conversación entre la periodista y Luciana Salazar pasó a otro de los grandes nombres vinculados a su historia sentimental, la modelo y vedette dejó de lado el misterio.

Esta vez sí decidió hablar del cantante mexicano, Luis Miguel quién fue, según ella misma reconoció, parte importante de su pasado amoroso. “Sí, estuve con él”, admitió antes de remarcar que no le gusta exponer detalles de su intimidad. La modelo ya había deslizado la relación en otras ocasiones, pero nunca hasta ahora lo había confirmado con tanta claridad, dejando en evidencia que, a diferencia de otros temas, este capítulo de su vida ya no parece despertar en ella la necesidad de ocultamiento o evasivas.

image

En definitiva, la entrevista volvió a mostrar cómo ciertos tópicos de la vida de Luciana Salazar continúan generando interés a pesar del paso del tiempo. Entre silencios sugestivos y confirmaciones inesperadas, su testimonio abrió nuevamente una puerta que, al menos mediáticamente, nunca terminó de cerrarse.

Con un par de preguntas y sus reacciones, la modelo nuevamente quedó en el centro de la escena y con un par de temas de su pasado que despiertan la curiosidad de todos. Su supuesto affaire con Lionel Messi, lejos de ser un rumor que se apague, sigue más vivo que nunca por estas horas.