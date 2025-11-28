El supuesto posteo de la pareja de Verón en el que habría insultado a Messi

Acusan a Valentina Martín, pareja del presidente de Estudiantes de La Plata, de apuntar contra el astro rosarino.

El escándalo entre Juan Sebastián Verón y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comandada por Claudio Tapia tuvo un nuevo estallido alcanzando a una figura respetada y amada por los argentinos como lo es Lionel Messi . Llamativamente una dura crítica por parte de la pareja del presidente de Estudiantes, Valentina Martín, habría apuntado sin escrúpulos contra el '10'.

A través de sus redes sociales habría compartido una serie de mensajes mostrando su enojo y defendiendo a su pareja que actualmente es una de las figuras del fútbol argentino que se animó a enfrentar a la conducción por su desacuerdo con las decisiones tomadas.

"Te quieren sacar del medio porque te tienen TERROR. Ni un paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia ", habría escrito y sumado: "No solo tenés el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante Juan Sebastián, adelante".

Por otra parte, en una segunda publicación en sus historias que habría hecho también en Instagram, apuntó contra el jugador de Inter Miami Lionel Messi: "El miamiense (SIC), el inglés, el vendido... El que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo".

"Fuera mafiosos del fútbol argentino. ¡Más veronista que nunca y siempre de este lado!", concluyó el mensaje que habría sido eliminado horas más tarde tras la repercusión que tuvo su mensaje.

Mientras muchos medios (como el Diario Olé) dieron por real la supuesta publicación, otros aseveran que es falsa y que Martín nunca subió eso a sus historias. La pareja de Verón tiene su cuenta privada y la supuesta captura apareció compartida por otros usuarios.

Durísima sanción contra Estudiantes y Verón por el pasillo de espaldas

El tribunal de disciplina tomó una decisión por el episodio del pasillo de espaldas de Estudiantes de La Plata a Rosario Central en los octavos de final del clausura. El fallo dispone una sanción de seis meses para su presidente Juan Sebastián Verón y dos fechas -a cumplir el próximo torneo- para los jugadores que participaron.

La lucha de poder entre la AFA y Estudiantes fue escalando desde el comunicado del Pincha negando la votación sobre el título otorgado a Rosario Central. En el medio estuvo el pasillo de espaldas y los rumores de sanciones estuvieron flotando desde entonces.

Incluso podría haber una disputa legal, ya que la AFA habría adulterado un documento que establecía la obligatoriedad del pasillo para el campeón, haciéndolo ver como que había sido publicado en febrero, cuando en realidad fue modificado durante el partido entre ambos equipos.

El fallo del tribunal de disciplina establece los seis meses de suspensión para el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, de todas las actividades relacionadas con el fútbol. Verón le habría dicho a los jugadores que no dudaran de responsabilizarlo por la decisión del pasillo en sus declaraciones.

Los jugadores que deberán cumplir dos fechas en el próximo torneo Apertura son: Muslera, Gómez, Núñez, Palacios, Farías, González Pirez, Arzamendia, Cetre, Piovi, Medina y Amondarain. Podrán estar en los cuartos de final contra Central Córdoba, a excepción de Amondarain , que fue expulsado ante Central.

Otras sanciones que establece el fallo es la prohibición para Santiago Nuñez de llevar la cinta de capitán por tres meses. Además, el Pincha deberá pagar una multa de cuatro mil entradas por violar el artículo 12 del código disciplinario.

Otro revés para Estudiantes: no disminuirán la sanción de Guido Carrillo

El delantero de Estudiantes, Guido Carrillo, fue suspendido por cuatro fechas por un codazo ante Tigre en la fecha 15 del Clausura. El club habría pedido la reducción de la sanción a dos fechas -para que pueda volver ante Central Córdoba-.

Pero esta petición se realizó en el medio del conflicto con la AFA, por lo que las esperanzas de la reducción eran pocas. Hoy, en el medio de la sanción por el pasillo, se confirmó que el delantero deberá cumplir las dos fechas que le faltan. Podría volver a jugar recién en una posible final del Clausura.