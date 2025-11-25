Javier Milei y un particular gesto de apoyo para Estudiantes en el medio de la tensión con la AFA

El presidente de la nación volvió a posicionarse a favor de la institución platense en el conflicto con la entidad madre del fútbol argentino.

Javier Milei colocó la camiseta de Estudiantes sobre el sillón de Rivadavia durante reuniones en la Casa Rosada.

En medio del conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino y Estudiantes de La Plata por el “pasillo de espaldas”, el presidente de la República Argentina, Javier Milei , realizó un particular gesto a favor del conjunto platense. El gobierno nacional empieza a tomar una fuerte postura en el conflicto.

Cuando el mandatario recibió en la Casa Rosada al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, lo hizo con un detalle llamativo: detrás suyo se podía ver una camiseta de Estudiantes de La Plata sobre el sillón de Rivadavia.

De esta manera, el Gobierno nacional volvió a mostrar su apoyo en la disputa entre el “Pincha” y la AFA por la intención de desconocer el título de Liga que obtuvo Rosario Central fuera del terreno de juego. El gesto del presidente se suma a una serie de pronunciamientos públicos que han fortalecido la postura del club platense en medio de un clima institucional tenso y con múltiples actores involucrados.

El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar. También participaron en la reunión el Embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish; el Embajador de Israel en…

Mientras tanto, desde la dirigencia de Estudiantes sostienen que seguirán defendiendo su reclamo y cuestionan el accionar de la AFA, al considerar que vulnera la transparencia y las normas internas del fútbol argentino. La aparición de la camiseta en la Casa Rosada fue interpretada por el entorno del club como un respaldo simbólico pero de alto impacto político.

El gobierno nacional y la AFA, enfrentados

El escándalo por el título otorgado a Rosario Central no solo generó un enfrentamiento de la entidad madre del fútbol argentino y Estudiantes, sino que escaló en un conflicto de la AFA con el gobierno nacional.

Además del apoyo público de Milei a Estudiantes, en los últimos días hubo varios cruces picantes con funcionarios involucrados. Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación, publicó en sus redes sociales un gráfico analizando los fallos favorables de los árbitros con Barracas Central desde la asunción de Tapia.

¿Puede la estadística echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fútbol argentino? Sí. El trabajo adjunto muestra como la llegada de @tapiachiqui a la @afa cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas. Según la estadística Barracas… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 25, 2025

Por otro lado, La Dirección General Impositiva (DGI) denunció este martes a la financiera Sur Finanzas, que tendría lazos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por supuesta evasión y lavado de dinero.

La denuncia planteada además sospecha que existe una estructura dedicada al lavado de dinero detrás de la firma que surgió hace solo cuatro años en la localidad de Adrogué, pero que gracias a Tapia se convirtió en anunciante y prestamista de clubes de la primera división del fútbol argentino.

El análisis de Ignacio Grimaldi para entender el vínculo de Sur Finanzas con la AFA.



Mirá toda la información en LN+ — La Nación Más (@lanacionmas) November 25, 2025

¿Habrá sanción de AFA a Estudiantes tras el pasillo de espaldas?

El conflicto entre la AFA y Estudiantes tuvo otro capitulo, tras una resolución que establecía una posible sanción para la institución y los jugadores que se pusieron de espaldas en el pasillo a Rosario Central.

El documento en el que se ampara la AFA para sancionar a Estudiantes es el Boletín N°6625, cuya fecha data del 12 de febrero del 2025, pero cuando se ingresa a los detalles del PDF se observa que fue creado el 23 de noviembre a las 19:21, en pleno encuentro entre el “Pincha” y Rosario Central.

#EDLP | Luego de las irregularidades en los PDF de las resoluciones, AFA habría determinado NO sancionar a los jugadores de Estudiantes.

Adelanto de @estebanedul en F12.



— Valentin Turello (@ValenTurello7) November 25, 2025

Según algunos periodistas, para evitar problemas legales, la AFA prescindiría de las sanciones a los jugadores de Estudiantes, quienes podrían estar en el duelo de cuartos de final ante Central Córdoba.