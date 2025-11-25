Dólar en alza: a cuánto cotiza la moneda después del fin de semana largo

La baja en las tasas de interés repercutió en el precio del dólar, que cerró el martes con un incremento respecto al jueves pasado.

Tras cuatro días sin bancos por el fin de semana largo, el dólar oficial arrancó la semana en alza y redujo distancia con el techo de la banda de flotación. El aumento se produjo luego de que el Banco Central (BCRA) bajara la semana pasada las tasas de interés de referencia.

Este martes, el dólar oficial cerró a $1.420 para la venta y $1.470 para la compra, un 1,38% por encima de la cotización del jueves, último día hábil antes del fin de semana y llegó al valor más alto de las últimas semanas. El precio promedio del mercado fue de $1471,81, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

Por otro lado, el tipo de cambio oficial mayorista , cerró este martes a $1437 para la venta y $1446 para la compra, lo cual equivale a un aumento del 1,47%. Así, quedó a $61,36 de distancia del techo de la banda de flotación (4,2%), que actualmente prevé un máximo a alcanzar de $1508,48.

En tanto, el dólar tarjeta o turista —que incluye el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— se vendió en $1.911 en el mercado oficial.

brokers dolares Las mejoras en los papeles argentinos en la bolsa de Nueva York estaban encabezadas por Globant.

“Vemos que la secuencia que busca el Gobierno es un BCRA dando señales de recomposición de reservas, una baja adicional del riesgo país y un ingreso a los mercados internacionales de deuda. En paralelo, se podrían ir relajando ciertas restricciones a la Cuenta Financiera en la búsqueda por un mayor ingreso de capitales, que se enlazarían con una demanda de divisas menos reprimida. El desarrollo será importante, dado que el tipo de cambio resultante demandará una tasa de interés que evite presiones dolarizadoras y a la par sea compatible con la actividad económica", sostuvieron desde la consultora económica Ecolatina.

Qué pasó con el dólar financiero y el blue

El dólar MEP trepó un 2.01% hasta alcanzar los $1.480,94, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.558,88.

En la misma tendencia, la moneda estadounidense en su tipo de cambio informal presentó un incremento del 2.46% ($30), por lo que terminó la jornada en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.

Caen las acciones y sube el riesgo país

La Bolsa porteña retrocedió un 1,8% y cotiza en 2.797.827 unidades, equivalentes a US$184, producto del ajuste del dólar CCL (-2,5%). Las principales bajas del día son para Irsa (-3,8%), Ternium (-1,4%) y Aluar (-1,3%).

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) también se encuentran en números rojos. Los papeles de Edenor cayeron un 3,4%, seguidos por los de Transportadora de Gas del Sur (-2,3%), Banco Supervielle (-1,7%) e YPF (-1,7%).

“Uno de los puntos más importantes es que el pesimismo internacional por los nuevos datos de empleo tras el fin del shutdown (cierre del Gobierno de Estados Unidos) y las dudas que surgieron sobre el boom de la inteligencia artificial arrastraron a la baja al equity a nivel global. Es un punto relevante porque muestra que la corrección no respondió únicamente a factores propios del mercado argentino", explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Los bonos soberanos operan sin una tendencia definida. Por ejemplo, entre los Globales pueden observarse subas del 0,65% (GD29D) y caídas del 0,55% (GD30D).

El riesgo país se ubicó este martes en 651 puntos básicos, unas 16 unidades por encima del último cierre (+2,52%), según las pantallas de Rava Bursátil.