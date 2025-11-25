Escándalo en un viaje de egresados: un chofer dio positivo en drogas y los padres lo agredieron

El conductor que trasladaba a alumnos desde Exaltación de la Cruz dio positivo en cocaína y marihuana en un control sorpresa, y los padres reaccionaron con violencia.

Tras dar positivo en el test de drogas, el chofer que debía llevar a los alumnos a su viaje de esgresados fue detenido.

Lo que debía ser el comienzo del viaje de egresados se transformó en un momento de shock para decenas de familias. El chofer del micro que trasladaba a alumnos de la Escuela N°16 del Paraje Etchegoyen , en Exaltación de la Cruz , fue sometido a un test de drogas mientras los chicos ya estaban en camino. El resultado fue positivo para cocaína y marihuana , lo que desató la furia de los padres, que increparon y golpearon al conductor al enterarse de la situación.

Este martes, pasadas las 5, los chicos salieron hacia su viaje de egresados con destino a Cariló, en un micro de la empresa Plusmar.

Desde allí hicieron una parada en Escobar para que suban alumnos de otros colegios y después realizaron el mismo procedimiento en Munro. Fue allí donde los padres solicitaron el control.

Según consignó una madre de los chicos a TN, “los menores ya estaban dentro del vehículo y en el viaje se hizo el pedido.

También contó que el conductor se negó en reiteradas ocasiones a realizarse el narcotest por lo que tuvo que intervenir la policía. En varios intentos la prueba no salió bien porque el chofer no realizaba la acción correcta hasta que la repitieron y finalmente dio positivo en cocaína y marihuana. El test de alcoholemia, por otro lado, dio negativo.

En ese contexto, los padres comenzaron a golpear al conductor que tuvo que ser retirado del lugar escoltado por los efectivos.

No hay dos sin tres

De esta manera, el viaje se retrasó varias horas. Desde la empresa Lake Travel, responsable del viaje, le solicitaron a la compañía de micros que envíen otro chofer.

Sin embargo, cuando el segundo conductor llegó a realizar el reemplazo, descubrieron que no tenía las horas de sueño correspondiente.

De esta manera, recién después del mediodía y tras una nueva solicitud, apareció un tercer chofer y los chicos pudieron emprender camino a Cariló.

Chubut: chofer de colectivo escolar dio positivo en el test de drogas

El pasado mes de octubre pasó algo similar en Chubut, donde padres de alumnos de un colegio de Rada Tilly, denunciaron dos casos positivos en controles de drogas que ellos mismos exigieron para choferes y coordinadores de una excursión, previamente a la salida del viaje educativo a la ciudad de Puerto Madryn.

Si bien no hubo una confirmación oficial de lo ocurrido por parte de autoridades educativas de la localidad o de la propia institución, los propios padres confirmaron que un chofer dio positivo de cocaína y una coordinadora, de marihuana, y lo concreto es que hubo que suspender y reorganizar el viaje, que salió más tarde de lo previsto.

De acuerdo con el relato, un grupo de padres fue el que decidió llevar adelante los controles, que contrataron por su cuenta por considerar que eran insuficientes los exámenes que la empresa de transporte encargada de la excursión realiza a sus trabajadores”.

“Nosotros, como padres, contratamos el servicio particular para test de drogas y de alcoholemia porque la empresa no realiza los exámenes rutinarios, solo aleatorios”, contó una mamá entrevistada por el medio local Adnsur.

“Para la alcoholemia también se puede gestionar pidiendo a Seguridad urbana y Tránsito, quienes realizan los controles sin inconvenientes”, explicó la madre, que participó activamente en la organización y supervisión de estos tests. Pero no ocurre lo mismo con los controles de drogas, por lo cual ellos mismos se encargaron.

Según dejaron trascender los propios padres, los resultados de los controles habrían arrojado que un chofer dio positivo por consumo de cocaína, mientras que una coordinadora del viaje tuvo resultado positivo en marihuana. Esto llevó a que la partida del colectivo se demorara, aunque finalmente la excursión salió.

“El colectivo que dio positivo salió a las 6.30. Nosotros, como padres, estamos intentando averiguar cómo gestionar los controles para el viaje de regreso, que será este viernes”, explicó otra mamá.

“El examen lo pidieron los padres, pagaron por él aparte y gestionaron los controles. No es algo que haga el colegio ni la empresa como rutina, y eso es preocupante porque la seguridad de nuestros hijos debería ser prioridad y estar asegurada de forma oficial”, agregó otra madre.