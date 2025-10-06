La conmovedora historia de 10 amigos que se juntaron y se fueron de viaje de egresados 50 años después

Parecía un sueño casi imposible de concretar, pero la amistad y el cariño trascendió a pesar de todo.

Cincuenta años después de haberse recibido como técnicos químicos, un grupo de amigos decidió volver a hacer las valijas y r ecrear su inolvidable viaje de egresados. Algo que parecía hasta imposible finalmente se pudo concretar. Una historia de amistad y cariño que trascendió décadas.

La promoción 1975 de la histórica Escuela de Educación Secundaria Técnica (ENET N°1) de Mar del Plata se reencontró cinco décadas después y cumplió un sueño pendiente: revivir su viaje de egresados. Algunos incluso viajaron desde España para no perderse esta aventura.

Silvia, Víctor, José, Luis, Marcelo, Jorge, Juan, Juan Miguel, Julio y Nancy partieron este domingo desde la terminal ferro automotora rumbo a Córdoba , con la emoción intacta y el mismo espíritu que los unió cuando eran adolescentes.

viaje 50 años después (1)

Un viaje de egresados a Córdoba que llevó un año de planificación

La idea surgió casi por casualidad. "De a poco fueron juntándose, buscándose por Facebook y reencontrándose en reuniones cada tanto. Así nació la idea del viaje", contó Pía, hija de uno de los egresados, orgullosa del grupo que volvió a unir el tiempo.

Durante un año planificaron cada detalle y se mantuvieron en contacto para concretar el reencuentro. Algunos de ellos incluso viajaron desde España para participar de la travesía, que se extenderá hasta el próximo domingo.

El grupo se conoció en los pasillos de la vieja Enet N°1, hoy Escuela de Educación Técnica, donde se formaron como técnicos químicos. Medio siglo después, vuelven a compartir un mismo destino, no como estudiantes, sino como amigos que celebran la vida, los recuerdos y una amistad que resistió al paso del tiempo.

viaje 50 años después (2)

Viaje de egresados de abuelos del Alto Valle a Las Grutas

Con el popular y carismático Falú Guzmán a la cabeza, adultos mayores del Alto Valle y otros lugares de la provincia disfrutan de un inolvidable viaje a Las Grutas. "La tercera juventud", como ellos le llaman, la pasa "bomba" en el mar.

Impulsado por el Gobierno de Río Negro, en el marco del Programa “Activamente”, los abuelos de Fernández Oro, Allen y Cipolletti, entre otras ciudades, gozan en diferentes tandas de una escapada a la ciudad balnearia. Esta semana le tocó a la delegación orense y también hay vecinos de nuestra ciudad, Allen, General Roca, Campo Grande y Villa Regina.

La propuesta busca promover un envejecimiento activo, saludable y participativo, garantizando el derecho al ocio, la recreación y la integración social. Durante las jornadas, se realizan excursiones a lugares increíbles, actividades recreativas y paseos por la playa, compartiendo momentos de alegría y amistad.

"Estamos pasando unos días hermosos con los abuelos"

Esta iniciativa la lleva adelante la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro. La Municipalidad de Fernández Oro trabaja activamente con 47 viajeros que disfrutan de estos días en el mar.

"Estamos desde el martes, somos un grupo de adultos mayores de Fernández Oro, está la colonia municipal también. El resto de personas son de el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad. Paramos en un hotel que se llama Marea, cerca de la tercera bajada", explican.