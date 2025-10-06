Confirmaron un feriado bancario y los bancos no atenderán durante tres días

El Banco Central informó el cierre total, por lo que durante tres días no abrirán sus puertas al público. Las repercusiones en los mercados.

En un contexto de fuerte volatilidad del dólar y preocupación por la estabilidad financiera, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió un comunicado que generó revuelo. La entidad confirmó que habrá un feriado bancario en todo el país.

El feriado nacional será este viernes 10 de octubre. Dicho feriado se resignifica en este contexto como un alivio para operadores, entidades y ahorristas que transitan días de incertidumbre. Será una jornada sin operaciones de ningún tipo en todo el país.

El calendario había sido confirmado por el Banco Central a principios de año mediante las comunicaciones “C” 99321 y “C” 100942, pero en el contexto actual la pausa adquiere un significado distinto. Durante tres días, desde el cierre del jueves 9 hasta la apertura del lunes 13, no habrá operaciones bancarias ni mercado de cambios, lo que permitirá una tregua en la tensión sobre las reservas y el dólar.

Tres días sin bancos en un momento clave

La conmemoración del Día de la Diversidad Cultural que se celebra el 12 de octubre, se traslada- tal como anunció el Gobierno Nacional - al viernes 10, esto permitirá que la actividad financiera se interrumpa desde el cierre del jueves 9 hasta la apertura del lunes 13.

En la práctica, serán tres días sin operaciones cambiarias ni bancarias, un respiro inesperado en medio de la tensión por la escalada de los dólares paralelos y la presión constante sobre las reservas del Banco Central.

En las mesas de operaciones, la noticia fue recibida con cierto alivio. “Es un fin de semana largo con la particularidad de que no habrá mercado. Eso significa menos movimientos, menos corridas y la posibilidad de bajar un poco el nivel de ansiedad”, expresó un operador consultado. Para muchos, esta interrupción funcionará como una válvula de escape en jornadas donde las pantallas marcan segundo a segundo la cotización de la divisa.

Un calendario que adquiere protagonismo

El feriado en sí mismo no representa ninguna sorpresa. El BCRA ya lo había confirmado a comienzos de año mediante las comunicaciones “C” 99321 y “C” 100942. Sin embargo, la coyuntura actual le otorga otro peso. Saber que no habrá mercado cambiario ni bancario obliga a los ahorristas y a las empresas a planificar con mayor anticipación sus movimientos. No se trata solo de una fecha en el calendario, sino de una jornada que puede marcar la diferencia en la estrategia de quienes dependen de operaciones en dólares.

En este escenario, el feriado se vuelve una pieza de la estrategia psicológica del mercado. La pausa corta la dinámica de nerviosismo y posterga, aunque sea por unas horas, las decisiones apresuradas que suelen multiplicarse en momentos de volatilidad. Para muchos analistas, estos tres días permitirán que la presión se reduzca y que, al menos temporalmente, el clima financiero respire.

Los próximos feriados y lo que implican para la city

El calendario de feriados bancarios de lo que resta del año incluye otras fechas que también interrumpirán la actividad financiera. Después del 10 de octubre, llegarán el viernes 21 y lunes 24 de noviembre, el lunes 8 de diciembre y el jueves 25 de diciembre. En todos los casos, la pausa significará mercados cerrados, sin operaciones de cambios ni movimientos bancarios.

Cada uno de estos feriados, en un contexto tan frágil, representa algo más que un día sin bancos. Para algunos sectores del mercado, se traduce en tiempo para reorganizar estrategias y, para otros, en la oportunidad de ganar un respiro frente a la vorágine de la city.

El próximo viernes 10, entonces, no será un feriado cualquiera. La combinación de dólar en alza, reservas en tensión y un clima de incertidumbre convierte a la jornada en una especie de refugio temporal. Una breve pausa que, aunque no resuelva los problemas de fondo, será recibida como un bálsamo en medio de la tormenta cambiaria.