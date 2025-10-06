EN VIVO | Javier Milei presenta su nuevo libro "La construcción del milagro"

En medio de la incertidumbre económica y política, el Presidente presenta su obra en un show que incluirá música en el Movistar Arena.

El presidente Javier Milei realiza este lunes la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena , con capacidad para 15 mil personas y acompañado de funcionarios del Gobierno.

El evento se llevará a cabo este lunes a las 18 en el citado recinto donde el mandatario subirá al escenario rodeado por los integrantes de Las Fuerzas del Cielo , protagonizará un breve recital y luego dará lugar a la segunda instancia del acto que, tras una ducha y de un cambio de indumentaria, lo tendrá a cargo de los detalles de su nuevo libro.

Las actividades estarán divididas por la disertación del conferencista Agustín Laje y, al igual que en el evento del Luna Park en 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni , oficiará de presentador, mientras que estará escoltado en el segundo tramo de la convocatoria por algunos de sus ministros, entre ellos Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El mediodía del domingo Milei ensayó en la quinta de Olivos junto a la denominada “banda presidencial” el set de canciones que interpretará este lunes. Incluso este lunes hizo un vivo en sus redes para hablar de las horas previas.

Embed - MILEI en VIVO desde el MOVISTAR ARENA

A través de su cuenta de X, el mandatario citó un posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien presenció el ensayo: “VENÍ PROBÁ LA BANDA… VLLC!”, sentenció junto a una imagen en la que se lo ve rodeado de funcionarios y legisladores que lo acompañarán en el escenario.

El libertario trabajó en una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra, y aspira a poder cerrar el mini concierto junto a los miembros de su Gabinete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadena3Com/status/1975271982632427545&partner=&hide_thread=false “Yo soy un liberal, no me podés pisar porque soy capitalista”: Milei mostró el detrás de escena de la presentación de su libro, "La construcción del milagro", en el Movistar Arena. Además, cantó una versión libertaria de "Tu vicio" junto a la diputada Lilia Lemoine pic.twitter.com/XO0GUtCPQm — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) October 6, 2025

La “banda presidencial” que tiene una cuenta de X, está integrada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch a cargo de la batería, y su hermano Joaquín, en la primera guitarra, mientras que además se lo vio a Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo, y a la legisladora Lilia Lemoine en uno de los micrófonos.

El detalle de la obra de Javier Milei

A través de su cuenta de X, Javier Milei anticipó el pasado fin de semana la nueva fecha y reveló que las entradas del evento, que será libre y gratuito, podrán reservarse a través de una página web. “La construcción del milagro. Reservá tus entradas en: https://mileielmilagro.com”, planteó.

El libro de la editorial Hojas del Sur contará de 576 páginas, en las que el Presidente expuso “las bases y fundamentos” detrás de cada una de las decisiones de su administración desde su asunción el 10 de diciembre de 2023 en Argentina.

La obra, cuyo costo es de $32.000 o de $25.600 si se abona en efectivo en preventa, incluye discursos y ensayos del libertario y apunta a desmenuzar el programa económico al que el mandatario asegura que, en el plano internacional, han calificado como “el milagro argentino”.

La reseña elaborada por Hojas del Sur anticipa: “El lector podrá adentrarse en ‘la cocina del milagro’ y lograr entender el marco teórico que sustenta ‘la receta’ que nos salvó de la que hubiese sido una crisis política, social y económica sin precedentes”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vittolib_/status/1975233337313964080&partner=&hide_thread=false Rumbo al movista arena para bancar el presidente @JMilei .



El equipo de @romidiezok presente. pic.twitter.com/BhJLmf4Lgb — Vittorio (@vittolib_) October 6, 2025

“Como contracara de la que podría haber sido una tragedia colosal para la Argentina, nos encontramos ante el caso de estabilización más exitoso en la historia mundial, basado en un programa que sus detractores tildaron de «imposible», pero que, en la práctica, demostró rápidamente su eficacia. Se hizo un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI (cinco en el Tesoro y diez en el Banco Central), a la par de que se bajó la inflación mayorista de un 54 % anual a un 1,5 %, con tendencia a su desaparición total hacia 2026, como indica la sana teoría económica”, desarrolla.

Lo llamativo de la reciente publicación es el cambio de editorial. Luego de que Planeta debiera retirar varios ejemplares del mercado debido a que en la edición española de “El camino del libertario” se incluyeran datos biográficos falsos de Javier Milei, fue Hojas del Sur, el sello que se hizo cargo de la publicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1975187109595017454&partner=&hide_thread=false HOY NOS VEMOS

VLLC! pic.twitter.com/AwJTpM9YOi — Javier Milei (@JMilei) October 6, 2025

La elección no es casual. La firma integra el plantel organizador de “La Derecha Fest” en Buenos Aires, el evento que inició en la provincia de Córdoba, e incluye autores como Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde o Marcelo Duclós.