Javier Milei prepara un gran show para presentar su libro "La construcción del milagro"

Será un espectáculo musical previo a las elecciones. Cuándo y dónde se realizará.

Además, evalúa sumar a integrantes de su Gabinete en la pieza final del mini concierto.

Javier Milei llevará a cabo la presentación de su nuevo libro " La construcción del milagro", con un evento que combinará la feria del libro libertaria con un acto político que tendrá como figura principal al presidente argentino.

El evento tendrá lugar el próximo 6 de octubre en el Movistar Arena, que cuenta con una capacidad de 15.000 personas. Según informó Noticias Argentinas, el mandatario ensaya covers de canciones con mensajes políticos que interpretará antes de presentar su obra. Además, evalúa sumar a integrantes de su Gabinete en la pieza final del mini concierto.

El lanzamiento llega a apenas 20 días del cierre de campaña electoral y no solo expondrá los conceptos centrales de su gestión, sino que también será un acto de fuerza política ante sus seguidores.

milei presentacion del libro (1)

Esta no es la primera vez que Milei cantará ante sus seguidores. El pasado 22 de mayo del año pasado, hizo lo propio en el mítico Luna Park, cuando anunció la venta de su obra titulada “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.

"Estimados, quise hacer esto porque quería cantar. Todas las veces entré y lo canté a capela, lo quería hacer con músicos", supo admitir el mandatario tras entonar 'Panic Show' de La Renga.

En aquel evento, lo acompañaron su hermano Joaquín en guitarra, el diputado Alberto 'Bertie' Benegas Lynch en batería y el biógrafo Marcelo Duclós en bajo. Ese formato parece repetirse con variaciones en la nueva presentación, que incluirá una puesta más amplia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1970984375039766651&partner=&hide_thread=false PRESENTACIÓN DE MI NUEVO LIBRO

La Construcción del Miagro

VLLC! https://t.co/05YmUfxNhe — Javier Milei (@JMilei) September 24, 2025

Cómo será el show que prepara el presidente Milei en el Movistar Arena

A través de su cuenta de X, el mandatario confirmó el evento y habilitó la reserva de entradas. “La construcción del milagro. Reservá tus entradas en: https://mileielmilagro.com”, escribió. El show será libre y gratuito, aunque los lugares deberán solicitarse mediante inscripción previa. Se espera que el estadio esté colmado para la cita de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1969525037288800697&partner=&hide_thread=false LA CONSTRUCCIÓN DEL MILAGRO



Reserva tus entradas en: https://t.co/H7aHd2Y9lF



LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE

VIVA LA LIBERTAD CARAJO



CC: @hojasdelsur pic.twitter.com/HACV39Wk4B — Javier Milei (@JMilei) September 20, 2025

Desde la editorial Hojas del Sur, que organiza el nuevo evento, destacaron: "Los burócratas quieren que olvides que son tus empleados. Ellos se creen reyes. El 6 de octubre en el Movistar Arena, presentamos el libro que los desnuda", acompañado por una imagen de portada en la que Milei aparece con una motosierra y el lema 'Las Fuerzas del Cielo'. Este simbolismo refiere a la idea de derribar estructuras y desafiar los regímenes previos, con un texto que funciona como manual de batalla cultural más que como tratado académico".

El contenido de su libro de 576 páginas, se organiza en tres capítulos: “De la teoría a la realidad”, “Bases económicas y filosóficas” y “El caso argentino, la construcción del milagro”. El libro expone la visión de una Argentina distinta, que, según Milei, está por emerger, marcada por más libertad y un Estado reducido. Actualmente tiene un precio de $32.000, con precio reducido a $25.600 en pago en efectivo.

Según revelaron los organizadores, está prevista la presencia de la militancia y la dirigencia libertaria argentina, pero también fueron convocados líderes de otros países de la región.