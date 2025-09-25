Licencias médicas docentes en Neuquén: el reclamo que llevaron al CPE

Dirigentes de las seccionales de ATEN Capital, Picún Leufú y Plottier denunciaron que, cuando los docentes piden licencia, les recortan los días recomendados por el médico.

Este jueves por la mañana, la seccional Capital de ATEN encabezó una protesta frente al Consejo Provincial de Educación (CPE) para denunciar lo que consideran un “ataque sistemático” al régimen de licencias médicas docentes. Según remarcaron, el gobierno provincial a través de la Dirección de Salud Ocupacional y la aplicación SISO “recorta” los días justificados en los certificados médicos y genera situaciones de persecución laboral.

Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital, explicó a LMNeuquén que “hay un permanente rechazo de los certificados médicos, cuestionando lo que dicen los médicos tratantes. En vez de acompañar a los docentes, los funcionarios avanzan en recortar días, hacen visitas domiciliarias, incluso en direcciones equivocadas, y con eso justifican descuentos de sueldos que ya estaban avalados por los certificados”.

La dirigente señaló que esto derivó en situaciones muy graves: “Te dan menos días de lo que indica el certificado, levantan licencias a compañeros que no están en condiciones de trabajar, y eso genera un problema en las escuelas porque mandan a docentes enfermos frente a los estudiantes. No hay respuestas para garantizar cobertura y evitar estas situaciones”.

Desde el sindicato también remarcaron que este mecanismo funciona en conjunto con el “presentismo”, lo que calificaron como “un combo de medidas para que nadie se tome licencia”. Lagunas advirtió que se trata de “una persecución que tiene como objetivo descontar y, de hecho, impedir el acceso al régimen de licencias”.

Según contó Lagunas, tras su reclamo en las escalinatas del CPE, la directora de Salud Ocupacional les pidió que se presenten los casos individuales de docentes que hayan tenido inconvenientes con tomarse días por licencias médicas para analizarlos.

Algunos de los docentes que tuvieron inconvenientes ya estaban presentes en el reclamo e iban a exhibir su situación. "La problemática es generalizada”, advirtió la sindicalista, quien sumó que en los próximos días entregarán un listado de situaciones concretas.

La protesta también apuntó contra la ART y su tratamiento de los accidentes laborales. “La ART no se hace cargo de nada, rechaza los accidentes de trabajo y muchas veces, después de que una junta médica otorga licencias, llaman a los compañeros desde Buenos Aires y levantan esas licencias. Es un ataque combinado del gobierno y la ART con el objetivo de eliminar el régimen de licencias”, denunció Lagunas.

En ese sentido, remarcaron que las consecuencias afectan tanto a docentes como a estudiantes. “Muchos compañeros terminan yendo a trabajar enfermos por miedo a los descuentos y eso significa riesgo de contagios y una afectación directa en la calidad educativa”, sostuvo la referente gremial.

La seccional Capital también apuntó contra la conducción provincial del gremio: “ATEN provincial abandonó esta pelea. Hoy deberían estar acá y no están”, cuestionó Lagunas.

Por su parte, el secretario general de ATEN provincial, Marcelo Guagliardo, aseguró que cuando un docente manifiesta un inconveniente con el sistema SISO realizan todos los reclamos que deben hacer, y destacó que incluso lograron una franquicia para consultas y acompañamiento de hijos con discapacidad que antes el sistema rechazaba.